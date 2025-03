Microsoft porta l’AI di Copilot su WhatsApp: adesso anche con la modalità ragionamento

WhatsApp accoglie ufficialmente un nuovo elemento al suo interno e questa volta anche piuttosto intelligente. È ufficiale l’arrivo di Copilot, intelligenza artificiale di Microsoft che porterà d’ora in avanti un importante miglioramento nell’esperienza degli utenti che usano quotidianamente la celebre app di messaggistica. Con l’assistenza dell’AI infatti ogni persona potrà cercare risposte a domande più o meno complesse attraverso una semplice conversazione.

Copilot sbarca su WhatsApp e porta le interazioni intuitive, generazione delle immagini e tanta creatività

Con l’arrivo di Copilot su WhatsApp, che segue il grande aggiornamento ricevuto in queste ore dall’intelligenza artificiale di Microsoft, potrebbe cambiare nettamente l’esperienza legata all’app di messaggistica istantanea. Gli oltre 2 miliardi di utenti attivi, dopo aver familiarizzato con Meta AI (che purtroppo non è ancora disponibile in Europa), potranno infatti contare su diversi aspetti interessanti che stimolano la creatività ed accrescono il numero di utilità a disposizione.

Con le interazioni intuitive, gli utenti che chattano con l’AI possono avere conversazioni naturali e fluide, praticamente come se avessero a che fare con un utente in carne ed ossa, ma molto esperto. Basta formulare la domanda in modo semplice, esattamente come si farebbe con un amico, e le risposte saranno chiare e precise.

Un’altra possibilità davvero utile, nonché tra le più richieste da chi usa un’intelligenza artificiale, è quella che permette di generare immagini, meme o loghi ad esempio, tutto partendo da un semplice comando impartito a Copilot. Basta pensare a qualcosa e chiedere all’AI di realizzarlo sottoforma di immagine. È in questo modo che i pensieri e le idee si trasformeranno in qualcosa di figurato.

Con un nuovo aggiornamento, inoltre, il chatbot può utilizzare anche la modalità ragionamento: per attivarla, in questo caso, basterà inserire il comando “/td” per abilitare la funzione Think Deeper. In questo modo, l’AI potrà ragionare su ogni richiesta per fornire una risposta più dettagliata.

L’integrazione è già disponibile e per testarla per la prima volta basta solo collegarsi alla pagina dedicata, oppure visitare il sito di Microsoft e in quadrare il QR code con la fotocamera del proprio smartphone. Vi ricordiamo, inoltre, che Microsoft Copilot è disponibile anche su Telegram tramite un chatbot dedicato.

