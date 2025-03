WhatsApp cambia le chat: in arrivo le conversazioni con argomenti!

Il team di WhatsApp ha passato gli ultimi due anni a introdurre nuove funzionalità per rendere più moderna la celebre app di messaggistica istantanea, ma il lavoro sembra non essere ancora terminato. Gli sviluppatori di Meta infatti, stanno per introdurre una nuova funzione che renderà ancora più semplice organizzare le proprie conversazioni grazie ai raggruppamenti per argomenti.

WhatsApp è sempre più organizzato grazie alle risposte raggruppate per argomento

Crediti: WaBetaInfo

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android è apparsa una nuova funzione che gli utenti di iMessage conoscono molto bene. Grazie a questa funzionalità, infatti, le risposte ad un determinato messaggio vengono raggruppate in una vista per argomento, in modo da tenere sempre sott’occhio una determinata discussione affrontando più questioni contemporaneamente.

Questa nuova funzionalità torna particolarmente utile nelle chat di gruppo, ma può essere utilizzata anche nelle conversazioni singole per tenere sempre in ordine le proprie conversazioni. Al momento, purtroppo, non sappiamo quando questa novità verrà ufficializzata ed introdotta nella versione stabile su Android e iOS, ma è lecito aspettarsi almeno un paio di settimane di testing approfondito.

