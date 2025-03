WhatsApp diventa l’app predefinita per messaggi e chiamate su iPhone: ecco come

Con l’entrata in vigore del DMA, l’Unione Europea ha costretto Apple ad aprire il proprio ecosistema alle app di terze parti, con cambiamenti epocali che prevedono anche la possibilità di impostare nuove app predefinite su iOS. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, WhatsApp (l’app di messaggistica più amata in Europa) può finalmente diventare l’app predefinita per messaggi e chiamate su iPhone: bastano soltanto pochi passaggi.

Come impostare WhatsApp come app predefinita per chiamate e messaggi su iPhone

Per utilizzare WhatsApp come app predefinita per messaggi è chiamate è necessario essere in possesso di un iPhone compatibile con iOS 18. I cambiamenti per le app predefinite, infatti, sono stati introdotti soltanto con l’aggiornamento 18.2 e i dispositivi che non supportano questo sistema operativo non possono usufruire di questa impostazione.

Con l’aggiornamento 25.8.74, disponibile già in App Store, WhatsApp viene ufficialmente riconosciuta come un’app in grado di prendere il posto di quelle predefinite di iOS. In particolar modo, l’app di messaggistica istantanea può essere impostare come predefinita per gestire sia i messaggi che le chiamate. Per farlo, basta seguire le indicazioni che trovate qui sotto.

Assicuratevi di aver installato sul vostro iPhone la versione iOS 18.2 o superiore Installate da App Store l’ultima versione disponibile di WhatsApp Recatevi in “Impostazioni > App > App di default” Selezionate WhatsApp alla voce “Messaggistica” per renderla l’app predefinita per i messaggi Selezionate WhatsApp alla voce “Chiamate” per renderla l’app predefinita per le telefonate

In questo modo, quando dal vostro iPhone cliccherete sull’opzione per inviare un messaggio oppure effettuare una telefonata, verrà aperta automaticamente l’app di WhatsApp con la relativa azione da compiere.

