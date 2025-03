vivo X200s: nella prima foto si nota subito la grande differenza

Nonostante i principali top di gamma siano già stati lanciati, le sorprese non sono ancora finite. Il mese di aprile porterà con sé una serie di presentazioni e tra queste ci sarà anche vivo X200s. La compagnia asiatica comincia a stuzzicare gli appassionati pubblicando la prima immagine dal vivo del dispositivo (ed è subito visibile la principale differenza con la versione standard).

vivo X200s cambia look (come da tradizione): eccolo nella prima immagine, con un display rinnovato

Come da tradizione anche quest’anno l’azienda asiatica lancerà una versione alternativa dei suoi ultimi top di gamma. Per il momento le indiscrezioni parlano soltanto di vivo X200s e non è dato di sapere se ci sarà una versione Pro. Nel frattempo il dispositivo è apparso in una foto pubblicata dalla stessa compagnia ed è possibile notare la prima differenza. Anche a questo giro cambierà il display: vivo X200 monta una soluzione Micro Quad Curved mentre X200s farà affidamento su uno schermo flat (quindi completamente piatto).

Si tratta di una differenza estetica sempre presente tra i modelli di queste famiglie mentre l’altra novità riguarderebbe il SoC. I telefoni della serie X fanno affidamento sull’ultimo MediaTek di punta e anche la gamma X200 non fa eccezione, con il Dimensity 9400. Invece, con vivo X200s sarà introdotto il Dimensity 9400+, versione potenziata in arrivo il prossimo 11 aprile.

Le altre novità sono ancora sconosciute ma è probabile che la scheda tecnica non cambierà; la foto pubblicata da vivo mostra il supporto alla ricarica wireless e questa potrebbe essere l’unica aggiunta (solo vivo X200 Pro ne è provvisto). In merito all’evento di aprile, oltre a X200s dovrebbero arrivare anche X200 Ultra (con Snapdragon 8 Elite), il tablet Pad 4 Pro ed un nuovo vivo Watch.

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 160,27 x 74,81 x 7,99 mm per un peso di 197 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC | chipset INEDITO

a 3 nm TSMC | CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3,7 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh/6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo periscopico LYT-600 (zoom ottico 3X), ultra-wide JN1 e ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, LYT-600 (zoom ottico 3X), ultra-wide JN1 e ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 con OriginOS 5

