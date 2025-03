Un chip per la fotocamera è poco: vivo X200 Ultra avrà un doppio ISP

Con il lancio del suo Camera Phone di punta, spesso vivo presenta anche una nuova versione del suo ISP proprietario a sottolineare il forte impegno del brand in ambito fotografico. A questo giro ci sarà invece un’aggiunta inedita, una prima volta per la gamma: vivo X200 Ultra farà affidamento su due ISP (entrambi realizzati dall’azienda) per migliorare ulteriormente gli scatti. Ecco come funzioneranno e quali saranno le aggiunte per il prossimo top di gamma, ormai quasi in dirittura d’arrivo.

vivo X200 Ultra con doppio IPS: come miglioreranno gli scatti del super flagship

Crediti: vivo

Con ISP, o Image Signal Processor, si intente un processore d’immagine ossia un chipset che si occupa di elaborare ed analizzare gli scatti effettuati con la fotocamera, andando a migliorarne la qualità finale. Solitamente integrato all’interno del SoC, ormai sempre più aziende stanno facendo affidamento su soluzioni proprietarie in modo da avere il controllo completo dal punto di vista fotografico. Nel caso di vivo, è stato uno dei primi brand a realizzare il suo ISP, giunto ormai alla terza generazione. Gli attuali modelli della gamma X200 montano il chip vivo V3+ e lo stesso avverrà anche con vivo X200 Ultra.

Tuttavia il Camera Phone avrà una marcia in più: la compagnia cinese ha confermato che il top di gamma avrà a bordo anche un secondo chip d’imaging chiamato vivo VS1, un vero e proprio pre-ISP. Questo si occuperà delle prime fasi dell’elaborazione, andando a migliorare esposizione, messa a fuoco e stacking; i dati passeranno poi a V3+ che si occuperà di svolgere le attività più pesanti dal punto di vista computazionale (come la riduzione del rumore e lo sharpening, ad esempio).

Infine vivo ha annunciato anche un’altra novità: il Camera Phone vanterà di una capacità di ritratto professionale (al livello di una fotocamera SLR) grazie al triplo flash, in grado di fornire diversi livelli di illuminazione in base alla lunghezza focale utilizzata. Anche in questo caso entra in gioco il nuovo ISP VS1, per una migliore ottimizzazione dell’illuminazione (in combinazione con le performance del flash).

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68

display Micro Quad Curve AMOLED 8T da 6,8″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W/50W

con ricarica da e da 30W/50W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con LYT-818, OIS, ultra-grandangolare LYT-818 e teleobiettivo periscopico Samsung HP9 | ottiche ZEISS e doppio ISP ( vivo V3+ e VS1 )

con LYT-818, OIS, ultra-grandangolare LYT-818 e teleobiettivo periscopico Samsung HP9 | ottiche e doppio ISP ( e ) selfie camera Samsung JN1 da 50 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare (opzionale)

Android 15 con OriginOS 5

