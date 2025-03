vivo Vision è il primo visore XR del brand: Apple Vision Pro ha un nuovo sfidante

Era nell’aria da mesi – c’è stata già una conferma ufficiale a dicembre – ed ora arriva l’ufficialità: vivo Vision è stato annunciato anche se per il momento la casa cinese si è limitata soltanto a mostrare il nuovo dispositivo, senza snocciolare i dettagli. Si tratta del primo visore per la realtà mista del brand, una soluzione pensata per sfidare Samsung ed Apple in un settore che ancora in divenire.

vivo Vision annunciato: ecco il primo visore XR della compagnia cinese (in arrivo nel 2025)

Come anticipato nei mesi scorsi, il debutto dovrebbe avvenire a settembre/ottobre 2025; tuttavia la compagnia asiatica ha pensato bene di stuzzicare gli appassionati mostrando in anticipo il design del suo visore XR. Per quanto riguarda il nome, si chiamerà vivo Vision: il richiamo ad Apple Vision Pro sembra scontato anche se si spera che verrà proposto ad un prezzo più allettante rispetto ai 3.499$ da sborsare per il rivale di Cupertino. Nel frattempo nel corso dell’anno arriverà anche il visore XR di Samsung, per ora chiamato Project Moohan. Proprio come avvenuto in queste ore con vivo, il colosso tech coreano ha mostrato il dispositivo durante l’ultimo evento Unpacked (la presentazione della serie S25 tenutasi a gennaio).

Il visore di vivo arriverà a metà anno, ma per il momento non c’è ancora una data; inoltre il brand cinese ha confermato il suo interesse per il settore della robotica (il nuovo dispositivo XR rappresenta un primo passo proprio in questa direzione). Per ora l’azienda si è limitata a confermare l’intenzione di realizzare un centro di ricerca e sviluppo, ma è ancora tutto molto nebuloso.

