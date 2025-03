vivo V50 e V50 Lite ufficiali in Italia: sottili, resistenti all’acqua e con 6.500 mAh di batteria

Dopo il lancio della serie X200, il brand cinese è passato alla fascia medio alta con due nuove aggiunte alla famiglia V. Si tratta di due smartphone elegantissimi, sottili e impermeabili, con tanta batteria: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global di vivo V50 5G e V50 Lite 4G/5G, tutti annunciati in Italia.

vivo V50 5G e vivo V50 Lite 4G/5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

V50 – Crediti: vivo

Proprio come da tradizione (e come anticipato anche in precedenza), la serie S internazionale attinge ancora una volta alla famiglia S cinese. vivo V50 5G è un rebrand di vivo S20 (lanciato in Cina a dicembre 2024): presenta le medesime specifiche e lo stesso design, ma migliora la fotocamera ed introduce alcune colorazioni esclusive e stilose (le varianti Starry Night e Rose Red, quella scura Titanium Grey è comune al modello Global e quello cinese). Il precedente vivo V40 era dotato di uno schermo con bordi curvi, mentre a questo giro si cambia con un pannello Micro Quad Curved; si tratta nuovamente di una soluzione AMOLED da 6,77″ Full HD a 120 Hz, con protezione Diamond Shield Glass ed una luminosità di picco di 4.500 nit.

La casa cinese ha deciso di restare su strade già battute e riutilizzare lo Snapdragon 7 Gen 3; tuttavia migliora la batteria, che passa dai 5.500 mAh di V40 a 6.000 mAh. La ricarica rapida cablata passa da 80W a 90W, un altro passo avanti. Non ci sono novità per il comparto fotografico, basato su un sensore da 50 MP con OIS accompagnato da un ultra-grandangolare; c’è un flash LED ad anello e non mancano ottiche ZEISS (assenti a bordo della versione cinese S20). Frontalmente c’è spazio per una selfie camera da 50 MP, con autofocus e ottiche ZEISS.

V50 Lite – Crediti: vivo

Oltre alla versione superiore, l’azienda ha annunciato anche vivo V50 Lite sia in versione 4G che 5G. La prima è mossa dal chipset Snapdragon 685 mentre la seconda fa affidamento sul Dimensity 6300. In entrambi i casi troviamo una scocca IP65 e la bellezza di 6.500 mAh di batteria, con il supporto alla ricarica rapida da 90W.

Prezzo e uscita in Italia

Il nuovo vivo V50 5G ha debuttato in Italia nella sola configurazione da 12/512 GB al prezzo di 599€ (ossia la stessa cifra del predecessore). Il dispositivo è già disponibile all’acquisto mentre per quanto riguarda i modelli minori, vivo V50 Lite 4G arriverà il 27 marzo (259€) mentre la variante 5G farà capolino nel corso del mese di aprile (329€). Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Per chi volesse risparmiare, segnaliamo che vivo S20 è già acquistabile in uno store di terze parti: si tratta del modello cinese e quindi senza fotocamere ZEISS.

vivo V50 5G – Scheda tecnica

dimensioni e peso 163,29 x 76,72 x 7,39 mm per 189 grammi (Black) 163,29 x 76,72 x 7,57 mm per 199 grammi (Purple)

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 4.500 nit, profondità colore a 10 bit e Diamond Shield Glass (realizzato con Schott)

da (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 4.500 nit, profondità colore a 10 bit e Diamond Shield Glass (realizzato con Schott) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (da 4.003 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,63 GHz – Cortex-A715 3 x 2,4 GHz – Cortex-A715 4 x 1,8 GHz – Cortex-A510

GPU Adreno 720

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 512 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

di storage UFS 2.2 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9-2.0) con OIS, ultra-grandangolare 119°, flash LED Ring e ottiche ZEISS

(f/1.9-2.0) con OIS, ultra-grandangolare 119°, flash LED Ring e ottiche selfie da 50 MP (f/2.0) con AF e ottiche ZEISS

(f/2.0) con AF e ottiche ZEISS Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, smart AI, Google Gemini

Android 15 con Funtouch OS 15

vivo V50 Lite 5G – Scheda tecnica

dimensioni e peso – /

certificazione IP65

display AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel)

da 6,77″ (2.392 x 1.080 pixel) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.2

di storage UFS 2.2 batteria da 6.500 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP con IMX882 e ultra-wide

selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con Funtouch OS 15

vivo V50 Lite 4G – Scheda tecnica

dimensioni e peso – /

certificazione IP65

display AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel)

da 6,77″ (2.392 x 1.080 pixel) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU Adreno 610

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.2

di storage UFS 2.2 batteria da 6.500 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP con IMX882 e ultra-wide

selfie camera 32 MP

Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con Funtouch OS 15

