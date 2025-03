vivo Pad 4 Pro quasi senza segreti (e vicino all’uscita): avrà una batteria enorme

Dopo il debutto della serie vivo X200 (il modello Pro è sbarcato anche in Italia) è tempo di pensare anche alla gamma di tablet del brand cinese e ovviamente non si può che partire con un dispositivo premium. Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, la compagnia dovrebbe lanciare prima vivo Pad 4 Pro e – ovviamente – possiamo aspettarci migliorie significative.

vivo Pad 4 Pro, un leak svela (quasi) tutto: cosa possiamo aspettarci da prossimo tablet premium

Pad 3 Pro – Crediti: vivo

Il nuovo tablet top di vivo non ha ancora una data d’uscita: l’attuale vivo Pad 3 Pro è stato presentato a fine marzo mentre Pad 3 ha fatto capolino successivamente (a luglio). Probabilmente anche per la prossima generazione ci saranno due lanci separati: in base alle ultime indiscrezioni vivo Pad 4 Pro sarà presentato ad aprile 2025, probabilmente insieme al pieghevole vivo X Fold 4. L’insider cinese Digital Chat Station anticipa alcuni dettagli sulle specifiche: il tablet premium sarà un modello di punta, equipaggiato con il Dimensity 9400. Si tratta dell’ultimo SoC high-end di MediaTek, rivale dello Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Insomma, un passaggio naturale dato che l’attuale vivo Pad 3 Pro è mosso dal Dimensity 9300.

Le migliorie continuerebbero anche sul fronte della batteria, con un’unità maggiorata: dagli attuali 11.500 mAh si passerebbe a 12.000 mAh. I dettagli continuano con un display di grandi dimensioni simile a quello di Pad 3 Pro (ossia un’unità LCD da 13″ a 144 Hz), una fotocamera da 13 MP, il supporto alla ricarica rapida da 66W e fino a 16 GB di RAM. Tra i rivali del nuovo tablet di vivo ci saranno OnePlus Pad 2 Pro e OPPO Pad 4 Pro, entrambi dotati dello Snapdragon 8 Elite (secondo i leak).

vivo Pad 4 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

display LCD a 10 bit da 13″ 3.1K+ (3.096 x 2.064 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco di 900 nit

a da (3.096 x 2.064 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (con struttura in rame e grafite)

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo con audio surround 3D, USB-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 15 tramite OriginOS 5

Ultimo aggiornamento: 14 marzo

