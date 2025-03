L’Europa vuole che Apple cambi ancora: nel mirino smartwatch e accessori

Nonostante l’apertura epocale a cui è stata costretta Apple per continuare ad essere operativa in Europa, sembra proprio che l’Unione Europea non abbia ancora finito con la compagnia di Cupertino. In ottemperanza con le leggi del Digital Markets Act (DMA), infatti, Apple potrebbe dover espandere maggiormente le porte del proprio ecosistema consentendo una migliore integrazione con dispositivi e accessori di terze parti.

Smartwatch e accessori dovranno poter aver accesso all’ecosistema di Apple

Crediti: Apple

La commissione in questi giorni ha adottato due nuove misure per il DMA che dovranno essere rispettate da tutte le compagnie indicate come Gatekeeper. La prima riguarda la possibilità per gli sviluppatori di accedere a tutte le funzionalità di uno smartphone con gadget di terze parti, mentre la seconda richiederà una maggiore trasparenza sull’interoperabilità, che fornirà agli sviluppatori informazioni dettagliate su come funzionano i dispositivi.

Questo significa che Apple dovrà adattarsi a queste nuove richieste fornendo maggiore interoperabilità con dispositivi e gadget di terze parti, tra cui ovviamente anche gli smartwatch. La compagnia di Cupertino potrà ovviamente fare ricorso contro queste nuove misure, come è probabile che accadrà: una portavoce, infatti ha già dichiarato che “queste decisioni sono negative per i nostri prodotti e per i nostri utenti europei. Continueremo a lavorare con la Commissione europea per aiutarla a comprendere le nostre preoccupazioni per conto dei nostri utenti“.

