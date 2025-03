UMIDIGI G9T: il budget phone in offerta lampo a soli 80€

Cerchi uno smartphone con poche pretese e design elegante ad un prezzo accattivante? Oggi Banggood ci propone un’offerta lampo imperdibile: un budget phone stiloso a meno di 100€!

UMIDIGI G9T: lo smartphone ultra-slim con tanta memoria e un particolare design in offerta su Banggood

Crediti: UMIDIGI

UMIDIGI G9T scende a 80€ su Banggood, grazie ad un’offerta lampo e senza la necessità di riscattare alcun coupon. Il dispositivo è un ottimo compromesso tra design e prestazioni: è adatto a qualunque contesto di vita quotidiana, soprattutto per chi cerca uno smartphone senza troppi fronzoli e con schermo grande.

Crediti: UMIDIGI

Tra le caratteristiche di questo G9T troviamo: il processore Unisoc T606 octa-core; 128 GB di memoria, 4 GB di memoria RAM (espandibile fino a 8 GB, grazie alla memoria virtuale), che gli permettono di svolgere la maggior parte dei task quotidiani; un display da 90Hz da 6,75 pollici con risoluzione HD+. Per quanto riguarda le fotocamere, posteriormente ne troviamo tre: una da 13 MP + 2 MP; la principale da 13 MP; una fotocamera di profondità da 2MP. Anteriormente troviamo la classica 8 MP. Supporta la ricarica rapida da 18W tramite USB-C e monta una batteria da 5000 mAh, la quale garantisce una buona autonomia. Per quanto riguarda la connettività, supporta la rete fino al 4G e WiFi Dual Band (2.4 GhZ e 5GhZ). Per i nostalgici: ha anche un jack audio da 3,5mm.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le