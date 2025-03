Con Touroll B2 e S2 i tuoi spostamenti diventano green e risparmi fino a 250€

Tira aria di primavera: le giornate stanno per allungarsi e il bel tempo sta progressivamente sostituendo freddo e pioggia. È il momento perfetto per iniziare a spostarsi con una bici elettrica, una scelta ecologica e votata al risparmio: le nuove e-bike Touroll B2 e S2 debuttano su Geekmall e sono subito in offerta lampo con sconti fino a 250€ sul prezzo di listino!

Entrambe le bici elettriche targate Touroll arrivano con un design Step-Through, che le rende particolarmente adatte agli spostamenti in città (all’insegna della comodità). Il retro ospita anche un pratico portapacchi, utilissimo per trasportare oggetti, borse e perfino la spesa. Grazie all’offerta lancio attiva fino al 30 marzo è possibile ottenere uno sconto fino a 250€: qui trovi la pagina della promozione, con tutti i dettagli sulle bici e i prezzi.

Touroll B2 è una e-bike dalle forme sobrie, caratterizzata da un telaio vintage a scavalco basso (pensato proprio per una guida confortevole). La bici monta un motore da 250W ed un sistema di cambio Shimano a 7 velocità, ed è alimentata da una batteria rimovibile da 36V 15,6 Ah, per un’autonomia di oltre 100 km. Il veicolo è dotato di pneumatici da 26 x 1,25″ mentre manubrio e sella sono regolabili (in modo da personalizzare la posizione).

Tra le altre caratteristiche abbiamo freni a disco meccanici, luci anteriori e posteriori (conformi alla certificazione EU StVZO) ed un pratico display LED per visualizzare i dettagli della corsa e gestire facilmente i tre livelli di pedalata assistita. Il prezzo è di 749€ in offerta lampo (con un risparmio di 250€), ovviamente con l’immancabile spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente i box coupon presenti nell’articolo prova a disattivare AdBlock.

L’altra novità in promozione su Geekmall è Touroll S2: anche in questo caso si tratta di un modello a scavalco basso, ma caratterizzato da un design più “aggressivo”. Il motivo è subito chiaro, dato che ci troviamo alle prese con una bici elettrica fuoristrada dotata di pneumatici fat CST da 20 x 4″, un potente motore da 650W e sospensioni ammortizzanti con escursione di 80 mm.

In questo modo è possibile affrontare qualsiasi tipo di strada e di terreno, insieme alle pendenze più ripide. La batteria da 720 Wh offre un’autonomia fino a 150 km e non mancano un cambio Shimano a 7 velocità e 5 livelli di assistenza. In questo caso il prezzo scende a 799€, con un risparmio di 150€ e la spedizione EU gratis.

