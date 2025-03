Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra raggiunge i punti più difficili senza fatica: risparmi 130€ su Amazon!

Siamo nel pieno della Festa delle Offerte di Primavera e le occasioni su Amazon sono davvero tantissime, con prezzi super convenienti. Tra gli sconti di Tineco è impossibile non farsi tentare da FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, la lavapavimenti premium che si inclina di 180° ed è dotata di una spazzola anti-grovigli per rimuovere ogni traccia di sporco. Imperdibile in offerta lampo su Amazon, con uno sconto di oltre 100€!

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è la lavapavimenti da compare su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Crediti: Tineco

La caratteristica principale di Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è ben visibile ed è anche il motivo per cui la amerete: la lavapavimenti è dotata di tecnologia HyperStretch che consente un’inclinazione fino a 180°. Inoltre il design compatto con un’altezza di 13 cm consente di raggiungere i punti più difficili senza il minimo sforzo: sotto tavoli e sedie, letti, divani e mobili bassi, nessuno spazio sarà più irraggiungibile. Inoltre il serbatoio dell’acqua sporca è stato ridisegnato in modo da non perdere liquido durante la manovra, per un’esperienza top senza alcun difetto.

A proposito dei contenitori dell’acqua, il serbatoio di quella pulita è stato riposizionato sulla testa della lavapavimenti: in questo modo il peso non viene sostenuto dell’utente, mentre il dispositivo ottiene un aumento della pressione sul pavimento pari a 20N.

Anche la spazzola è stata migliorata con un nuovo Design DualBlock Anti-Tangle: si tratta di una tecnologia che consente di evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, rendendola la lapavimenti perfetta anche per chi ha un amico a quattro zampe. Per non farci mancare niente, è presente una base con sistema di auto-pulizia FlashDry migliorato: la spazzola viene pulita con acqua calda ed è presente anche l’asciugatura automatica con aria calda a 85°C.

Crediti: Tineco

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è in promozione su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera: il prezzo scende a 569€ (con uno sconto di 130€ rispetto a quello di listino), ma solo fino al 31 marzo. Ovviamente è presente la spedizione Prime, per la massima rapidità e per godere a pieno di tutti i vantaggi dell’e-commerce. Per dare un’occhiata alle altre offerte Tineco su Amazon, ecco il nostro approfondimento con tutti i prodotti i sconto per i saldi di primavera. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

