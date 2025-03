Lavapavimenti Tineco quasi a metà prezzo su Amazon: si parte da 199€ per la Festa delle Offerte di Primavera!

La Festa delle Offerte di Primavera è sbarcata su Amazon e come da tradizione le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime ed è quasi impossibile tenere in conto. Questo è il momento perfetto per mandare in pensione il vecchio aspirapolvere e passare a qualcosa di più moderno e potente. Tineco scende in campo con una serie di offerte dedicate al meglio della sua linea Wet & Dry: ci sono sconti a partire da 199€ e quasi fino al 50% in meno!

Tutte le occasioni Tineco su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Crediti: Tineco

I saldi di Primavera su Amazon dureranno per tutta la settimana, fino al 31 marzo: si tratta di un periodo promozionale che strizza l’occhio ai Prime Day, con sconti e ribassi per tutte le esigenze. Le offerte Tineco sono allettanti e ti permettono di mettere le mani sul meglio della tecnologia a prezzo stracciato. Si parte dal modello iFLOOR 5 Breeze Complete, impossibile non citarlo per primo: è in promo a soli 199€ con il 33% di sconto! La lavapavimenti permette di pulire le superfici con una singola passata, grazie all’elevata potenza di aspirazione e alla spazzola rotante ad alta velocità. Aspira e lava, permettendoti di risparmiare tempo e fatica: la pulizia dei bordi è stata migliorata grazie alla spazzola ridisegnata mentre la base con autopulizia evita la formazione di cattivi odori.

Crediti: Tineco

Se stai cercando una lavapavimenti premium allora la risposta è Tineco FLOOR ONE STRETCH S6: il suo design compatto permette di raggiungere i punti più difficili senza sforzo. Grazie al corpo inclinabile fino a 180° e allo spessore di soli 13 cm è in grado di pulire a fondo sotto mobili, letti e divani (e la tua schiena ringrazia). La base di ricarica è dotata anche di un sistema di autopulizia con acqua calda da 70°C e asciugatura con aria calda a 70°C.

Le occasioni Tineco per la Festa delle Offerte di Primavera non finiscono qui: dai un’occhiata a tutte le lavapavimenti in sconto, ovviamente su Amazon e con i vantaggi della spedizione Prime! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C,... 599,00€ 399,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Ottimo per... 329,00€ 269,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia,... 299,00€ 199,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia,... 599,00€ 569,00€ Compra Ora Amazon.it Tineco PURE ONE Station 5 Plus Aspirapolvere Senza Fili con Base di Raccolta Automatica da 2,5L, Pulizia Automatica Completa, Potenza di Aspirazione da 175W,... 459,00€ 389,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 25/03/2025 10:52

