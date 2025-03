Tensor G5 senza Samsung: ecco le novità del chipset di Google Pixel 10

Dopo il corposo leak con immagini e specifiche della serie Pixel 10 è tempo di novità anche per quanto riguarda il chipset che troveremo a bordo dei prossimi top di gamma. Il futuro Tensor G5 sarà il primo SoC di Google realizzato senza il supporto di Samsung: facciamo il punto della situazione con le possibili caratteristiche, insieme a nuovi dettagli emersi in queste ore.

Pixel 10 con Tensor G5: nuovi dettagli sul prossimo chipset realizzato da Google

Le ultime aggiunte dedicate a Tensor G5 arriverebbero da fonti interne a Google, fornendo qualche dettaglio in più su come è stato realizzato il nuovo chipset. Ricordiamo ancora una volta che, rispetto alle precedenti soluzioni, a questo giro non ci sarebbe Samsung; il SoC dovrebbe essere basato sul processo a 3 nm di TSMC ed avere la seguente configurazione:

3 nm (N3E) TSMC

(N3E) TSMC CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 5 x 2,85 GHz – Cortex-A725 2 x 2,4 GHz – Cortex-A525

GPU IMG DXT

La prima novità che salta all’occhio riguarda la parte grafica: a questo giro non ci sarà una GPU ARM Mali né Immortalis di MediaTek (come pronosticato in precedenza), bensì una soluzione della serie IMG DXT di Imagination Technologies. Inoltre sarà implementato un ISP completamente personalizzato: finora è sempre stato utilizzato un ISP Samsung modificato con blocchi progettati da Google mentre in questo caso si tratterà di un modulo proprietario per la prima volta. Ci saranno poi altri componenti realizzati dalla casa statunitense (la GSLC, il controller di memoria e così via) e soluzioni di terze parti (come USB, interfacce DSI, DisplayPort, memoria flash e LPDDR5X).

