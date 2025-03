TCL al MWC 2025: sei smartphone per la serie 60, un nuovo tablet NXTPAPER e tante altre novità

Tra i protagonisti del MWC 2025 non poteva mancare TCL, con una gamma completa di nuovi prodotti in occasione della fiera catalana. Tra le novità spiccano l’ampliamento della Serie 60 e le specifiche dettagliate del tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, presentato in anteprima al CES, oltre all’introduzione di soluzioni avanzate di connettività 5G, realtà aumentata e proiettori.

Tutte le novità TCL al MWC 2025 tra smartphone, tablet e soluzioni 5G

Serie TCL 60

Dopo il lancio al CES 2025 di TCL 60 XE NXTPAPER 5G, destinato al mercato nordamericano, la Serie si arricchisce di ben sei nuovi smartphone, tra cui TCL 60 SE NXTPAPER 5G e 60 NXTPAPER. Questi modelli sono dotati dell’innovativa tecnologia NXTPAPER, che massimizza il comfort visivo grazie al filtraggio della luce blu a livello di hardware e a funzionalità antiriflesso, rendendoli ideali per una visione prolungata senza affaticamento degli occhi.

Il modello 60 SE NXTPAPER 5G è stato progettato per trasformare l’esperienza di lettura in mobilità e include funzionalità come gli strumenti AI per la produttività e la creazione di contenuti. Inoltre, TCL 60R 5G e TCL 60 5G, così come TCL 60 SE e TCL 605, sono progettati per supportare le differenti esigenze degli utenti con funzionalità, alte prestazioni e una lunga durata della batteria.

TCL NXTPAPER 11 Plus

Tra i prodotti più innovativi presentati da TCL, spicca NXTPAPER 11 Plus, che segna il suo ingresso nel mercato dei tablet potenziati dall’intelligenza artificiale. Dotato della tecnologia all’avanguardia NXTPAPER 4.0 e dell’aggiornamento di NXTPAPER Key, il tablet è progettato per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti digitali. Il terminale introduce le avanzate modalità Smart Eye Comfort e Personalized Eye Comfort, progettate per ottimizzare il comfort visivo e ridurre l’affaticamento degli occhi grazie a impostazioni di visualizzazione innovative che si adattano a vari scenari e preferenze di visione individuali. Questo tablet non solo migliora la nitidezza e i colori, ma personalizza anche l’esperienza visiva, rendendo più confortevole l’interazione.

TCL NXTPAPER 11 Plus migliora l’interattività dell’utente con opzioni di input avanzate e il dispositivo supporta l’input tramite stilo direttamente in qualsiasi campo di testo, offrendo un’esperienza di scrittura più intuitiva e naturale. Questa funzione consente l’inserimento diretto della scrittura a mano libera in qualsiasi campo compilabile, come le caselle di ricerca e le chat, offrendo un’alternativa comoda ed efficiente per passare dall’inserimento con lo stilo alla digitazione con la tastiera. Oltre a queste funzioni, è dotato di strumenti di produttività basati sull’AI che migliorano la comunicazione e la creazione di contenuti. È dotato di un display da 11,5″ 2,2 K ad alta risoluzione abbinato a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il tutto in un telaio portatile e leggero di appena 490 grammi.

LINKPORT IK51 e LINKHUB HH516

TCL continua a guidare i progressi della tecnologia broadband 5G sfruttando la tecnologia 5G RedCap e le soluzioni pionieristiche basate sull’AI: ecco, infatti, i nuovi dongle USB TCL LINKPORT IK511 5G RedCap e il router CPE TCL LINKHUB HH516 5G AI. Il modello IK511 offre velocità fino a 220 Mbps, pesa solo 28,7 grammi, una connessione plug-and-play ed è compatibile con tutti i sistemi operativi, ideale per applicazioni sia consumer, sia industriali M2M. Inoltre, incorpora funzionalità all’avanguardia come lo slicing della rete 5G e la comunicazione ultra affidabile a bassa latenza (URLLC), che lo rendono un attore fondamentale nella connettività 5G a costi contenuti e adatto ad applicazioni critiche come la gestione delle emergenze, l’AR industriale e altro ancora.

LINKHUB 5G HH516 combina un hardware avanzato e tecnologia AI per ottimizzare in modo significativo le prestazioni della rete. L’HH516 è dotato di AI QoS end-to-end, che aumenta il throughput delle applicazioni critiche di oltre il 20% e riduce la latenza, in scenari a bassa latenza, di oltre il 10%. L’innovativa modalità AI ECO regola in modo intelligente le impostazioni di alimentazione in base ai modelli di utilizzo, riducendo il consumo energetico di oltre il 10% rispetto alla modalità ECO standard.

RayNeo

Continuando con i progressi tecnologici, TCL RayNeo ha presentato l’ultima novità in fatto di realtà aumentata con l’introduzione degli occhiali AR RayNeo Air 3s. Questi occhiali sono dotati di una tecnologia di visualizzazione avanzata e di funzioni per la salvaguardia degli occhi e si distinguono per il primo design al mondo a doppia camera acustica contrapposta, stabilendo un nuovo standard per le esperienze AR portatili. Inoltre, RayNeo ha presentato due dispositivi di punta: X3 Pro, dotato del motore luminoso più piccolo al mondo per un design leggero e potenziato dall’Intelligenza Artificiale, e V3, con un sensore Sony da 12 MP abbinato a un assistente AI in tempo reale.

PlayCube

L’introduzione del PlayCube segna un’altra significativa innovazione da parte di TCL, che unisce praticità e tecnologia avanzata in un nuovo modello di proiettore. L’esclusivo design Magic Cube migliora la portabilità e la funzionalità, consentendo una facile regolazione degli angoli di visione e integrandosi perfettamente con qualsiasi arredamento. Il dispositivo è dotato di una batteria integrata da 2,5 ore e della calibrazione in tempo reale per la regolazione della messa a fuoco e la correzione della distorsione trapezoidale. Grazie all’utilizzo di Google TV e alle certificazioni di Google, Netflix e Prime Video, PlayCube consente di accedere a numerosi contenuti in streaming.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le