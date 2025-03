Super Saldi di marzo Geekmall: offerte e coupon, con sconti oltre il 65%

Geekmall ha dato il via al nuovo periodo promozionale: con i Super Saldi di marzo risparmi sul meglio della tecnologia tra monitor, soluzioni per la cucina, mobilità elettrica, power station e non solo. Approfittane ora e con i nuovi coupon dedicati all’iniziativa il vantaggio raddoppia!

Su Geekmall arrivano i Super Saldi di Marzo: tantissime offerte tech e nuovi coupon per risparmiare

Crediti: Geekmall

La nuova promozione Super Saldi di marzo di Geekmall durerà fino a domenica 30 marzo: hai a disposizione due settimane di tempo per approfittare degli sconti dello store, con la possibilità di risparmiare anche oltre il 65%. Ci sono flash sale per tutti i gusti, con numerose categorie tech e tanti marchi celebri come Eleglide, FOSSiBOT, KuKirin, Wanbo, HiBrew, Touroll e altri ancora. Inoltre è presente un mini gioco per provare ad ottenere 100€ di sconto. Dai un’occhiata alla pagina della promozione: qui trovi tutti i dettagli. Oltre alla sfilza di offerte lampo ci sono anche i nuovi coupon da riscattare: si tratta di varie fasce di sconto (fino a 30€ di risparmio), a fronte di una spesa minima. Ricordate di inserire il codice nell’apposito spazio, prima di procedere con il pagamento.

Coupon SSMarzo100 – 10€ di sconto su una spesa di 100€

– 10€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon SSMarzo200 – 15€ di sconto su una spesa di 200€

– 15€ di sconto su una spesa di 200€ Coupon SSMarzo300 – 20€ di sconto su una spesa di 300€

– 20€ di sconto su una spesa di 300€ Coupon SSMarzo500 – 30€ di sconto su una spesa di 500€

Ecco una selezione di prodotti, con alcune occasioni particolarmente ghiotte: in tutti i casi è presente un codice sconto dedicato e non manca la spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Super saldi di marzo Geekmall Tantissime offerte lampo e nuovi coupon per risparmiare! Promo attiva fino al 30 marzo 2025 More Less Ricevi oltre il 65% di sconto!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le