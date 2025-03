Nuovo minimo per Ampace ANDES 1500: la Power Station definitiva, in offerta con doppio sconto

Fino a domenica 30 marzo si risparmia con i Super Saldi di Geekmall, la nuova iniziativa promozionale che ti permette di ottenere sconti anche oltre il 65%. Tra le occasioni del momento c’è anche Ampace ANDES 1500, Power Station tutta potenza ed utilità, fresca di lancio (il debutto nello store è avvenuto a febbraio) ed ora scende al miglior prezzo con tanto di spedizione EU gratuita!

Super Saldi di marzo Geekmall: doppio ribasso per Ampace ANDES 1500, la Power Station per viaggi, ufficio e alimentazione d’emergenza

Crediti: Ampace

Versatile, potente e dal look futuristico: Ampace ANDES 1500 è una Power Station equipaggiata con un batteria LFP da 1.462 Wh, con una potenza di 2.400W. Grazie alle tecnologie che la caratterizzano (tra cui i materiali SiC) l’unità a bordo è garantita fino a 6.000 cicli mentre l’avanzato sistema di gestione energetica offre una protezione completa contro sovratemperatura, sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e sovraccarico. La tecnologia A-Boost consente la ricarica rapida in appena 55 minuti (con la carica diretta tramite rete elettrica); inoltre è possibile collegare in serie fino a tre pannelli da 18V 200W per sfruttare la ricarica solare.

Crediti: Ampace

La stazione ha un peso di 16,5 kg e risultata tra i modelli più compatti della categoria. Tra le altre caratteristiche abbiamo il sistema di protezione UPS, che permette di passare automaticamente all’alimentazione elettrica a quella a batteria in soli 0,02 secondi, non appena viene rilevata un’interruzione di corrente. La parte superiore è occupato da luci LED in grado di fungere anche da illuminazione d’emergenza (ci sono 4 modalità di utilizzo). Si tratta poi di una soluzione smart, gestibile direttamente tramite l’app per smartphone.

Crediti: Ampace

Il prezzo della Power Station Ampace ANDES 1500 scende al minimo grazie a questa doppia offerta: il primo ribasso arriva in flash sale mentre grazie al codice sconto “Andes1500” è possibile risparmiare ancora. In questo modo il prezzo finale sarà di 769,9€, ovviamente con l’immancabile spedizione gratis dall’Europa.

