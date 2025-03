Sony al lavoro sulla sua fotocamera da 200 MP (per i prossimi flagship)

Il periodo dei 200 MP sembra terminato (almeno per quanto riguarda i sensori principali), eppure sembra che le cose potrebbero cambiare proprio nel 2025 grazie a Sony. Il produttore nipponico sarebbe al lavoro sulla sua fotocamera da 200 MP, per sfidare lo strapotere di Samsung: questa novità sarebbe in dirittura d’arrivo già quest’anno, molto probabilmente a bordo dei top di gamma di prossima generazione

Sony lancerà un nuovo sensore da 200 MP, in arrivo insieme ai top di gamma di prossima generazione

Sensore HP9, Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

Nonostante le incertezze lato Exynos, la divisione ISOCELL di Samsung si sta dando parecchio da fare e nel complesso sta portando a casa dei buoni risultati. Il sensore HP9 da 200 MP ha avuto un notevole successo come teleobiettivo periscopico, prima con vivo X100 Ultra e poi a bordo di vivo X200 Pro e del prossimo X200 Ultra, ma anche su Xiaomi 15 Ultra. Inoltre Samsung Galaxy S25 Ultra continua a fare affidamento sul modulo ISOCELL HP2 (sempre da 200 MP), in questo caso come fotocamera principale. Fino a questo momento Sony è rimasta fuori dai giochi, ma pare che le cose potrebbero cambiare: l’azienda sarebbe al lavoro sul suo sensore da 200 MP.

Il nuovo modulo dovrebbe fare capolino entro l’anno, come fotocamera principale di alcuni smartphone di punta. Si parla di flagship di prossima generazione, quindi equipaggiati con Dimensity 9500 o Snapdragon 8 Elite Gen 2. L’attuale ISOCELL HP2 ha dimensioni 1/1.3″ mentre per quanto riguarda la soluzione targata Sony dovrebbe avere dimensioni maggiori (e quindi essere potenzialmente migliore rispetto a quello realizzato da Samsung).

Al momento non ci sono altri dettagli ma potrebbe trattarsi di una svolta importante: per prima cosa ci sarebbe nuova concorrenza per Samsung (e questo è un bene) mentre lato smartphone potremmo vedere il ritorno di modelli con sensori principali da 200 MP (a partire dai top di gamma, fino ad arrivare ai modelli di fascia medio-alta).

