Snapdragon 8 Elite 2, è nuovo record su Antutu: ci aspettano performance stellari

Il mese di aprile porterà con sé novità sia per quanto riguarda MediaTek che Qualcomm, ma le indiscrezioni guardano parecchio avanti. In queste settimane non sono mancati dettagli sul prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 2 ma stavolta non si parla di specifiche: un noto insider svela il possibile punteggio su Antutu e i risultati sarebbero stratosferici.

Trapelano i primi benchmark su Antutu dello Snapdragon 8 Elite 2: ecco cosa possiamo aspettarci

Crediti: Qualcomm

Per il momento mancano screenshot ed immagini, quindi il tutto va preso con estrema cautela. Comunque a parlare (o meglio, a scrivere sul social cinese Weibo) è Digital Chat Station, un insider asiatico che si è rivelato affidabile in molteplici occasioni. Secondo quanto rivelato, lo Snapdragon 8 Elite 2 (o Gen 2, Qualcomm non ha ancora confermato in nome) avrebbe raggiunto la bellezza d 3,8 milioni di punti su Antutu. Per fare un confronto, l’attuale modello più potente è OnePlus Ace 5 Pro: nella classifica di febbraio 2025 il top di gamma (equipaggiato con l’attuale Snapdragon 8 Elite) ha totalizzato ben 2.890.600 punti; segue vivo X200 Pro con il Dimensity 9400, in questo caso con 2.884.682 punti.

Il presunto risultato del prossimo SoC di Qualcomm sarebbe un nuovo record e apre le porte a performance spaventose per la futura generazione di flagship. In termini di specifiche, sempre secondo i leak, dovremmo avere la seguente configurazione:

SM8850 (sigla del chipset)

(sigla del chipset) 3 nm TSMC (con processo N3P , i 3 nm di terza generazione)

, i 3 nm di terza generazione) struttura All-Big-Core (quindi senza Efficiency Core)

(quindi senza Efficiency Core) 2 x con core proprietari Oryon di seconda generazione

6 x con core proprietari Oryon di seconda generazione

GPU Adreno 840 (fino a 1,35 GHz)

SM8850 (Snapdragon 8 Elite 2)



ST: 25% increase compared to predecessor – 4000

MT: 20% increase compared to predecessor – 13,000



Adreno 840 at 1.35GHz



Source:Undead — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) March 28, 2025

Intanto un altro insider ha condiviso le possibili performance su Geekbench: in questo caso si parla di 4.000 e 13.000 punti, rispettivamente in Single e Multi-Core. Ci sarebbe un aumento del 25% e del 20% rispetto allo Snapdragon 8 Elite di prima generazione. Il grande rivale del chipset di Qualcomm sarà – ovviamente – il Dimensity 9500 di MediaTek: il lancio di entrambi sarebbe previsto per il mese di ottobre 2025 (come da tradizione).

