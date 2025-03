Lo Snapdragon 8s Gen 4 ha una data: il futuro della fascia alta si decide ad aprile

Il mese di aprile vedrà il debutto di vari smartphone (Xiaomi, OPPO, vivo e non solo) anche se principalmente si tratterà di uscite per la Cina, almeno nella fase iniziale. Ma oltre ai telefoni ci saranno novità anche la chipset, con le ultime aggiunte di MediaTek e Qualcomm. Proprio quest’ultima ha fissato una data di presentazione ed è chiaro che si tratterà del tanto chiacchierato Snapdragon 8s Gen 4 (o 8s Elite).

Snapdragon 8s Gen 4 (o 8s Elite) in arrivo ad aprile: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Qualcomm

Conosciuto inizialmente come Snapdragon 8s Elite, non appena arrivati leak più concreti si è subito notato che la dicitura “Elite” era alquanto deludente. Niente core proprietari Oryon, quindi molto poco in comune con l’attuale chipset di punta targato Qualcomm. Poi il cambio di rotta: il nome commerciale dovrebbe essere Snapdragon 8s Gen 4, ad indicare un SoC che guarda alla fascia medio-alta ma lasciando il termine “Elite” per la gamma premium. Qualcomm non ha ancora confermato il nome (nel momento in cui scriviamo) ma ora c’è una data di presentazione: l’evento è fissato per il 2 aprile, quindi tra pochissimo.

In questo articolo abbiamo messo a confronto le caratteristiche dei chipset Snapdragon 8 Eliter, 8 Gen 3, 8s Gen 3 e del nuovo 8s Gen 4 (queste ovviamente sono frutto di leak). Il SoC dovrebbe presentare una struttura All Big Core (quindi con soli Performance Core) ed essere realizzato a 4 nm da TSMC; ci sarebbe un core principale Cortex-X4 fino a 3,21 GHz accompagnato solamente da sette core Cortex-A720.

L’11 aprile sarà la volta del Dimensity 9400+: si tratta della versione “di mezzo” dell’ultimo chipset di punta realizzato da MediaTek.

