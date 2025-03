Lo Snapdragon 8s Elite potrebbe deludere: sarà “Elite” solo nel nome

Il debutto dello Snapdragon 8s Elite è atteso nel corso delle prossime settimane, tuttavia l’hype è destinato a calare. Dopo le prime indiscrezioni che vedevano l’assenza della CPU proprietaria Oryon, ora anche i nuovi leak puntano in questa direzione.

Snapdragon 8s Elite a confronto con gli altri SoC della serie: ecco cosa possiamo aspettarci

In base a quanto emerso, il prossimo Snapdragon 8s Elite si fermerebbe a circa 2 milioni di punti su Antutu, un traguardo che il precedente Snapdragon 8 Gen 3 (lanciato nel 2023) ha superato ampiamente. Insomma, il nuovo chipset dovrebbe essere meno potente rispetto all’ex soluzione di punta, ma ovviamente risulterebbe superiore allo Snapdragon 8s Gen 3. Di seguito trovate una tabella con le presunte specifiche della versione 8s Elite, a confronto con quelle degli altri due SoC e della versione superiore Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Elite (leak) Snapdragon 8s Gen 3 Numero di core e processo octa-core a 3 nm TSMC octa-core a 4 nm TSMC octa-core a 4 nm TSMC octa-core a 4 nm TSMC Core principale 1 x 4,32 GHz – Oryon 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 1 x 3 GHz – Cortex-X4 Performance Core 6 x 3,53 GHz – Oryon 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720



2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 3 x 3,01 GHz – Cortex-A720 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720 Efficiency Core / 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520 2 x 2,80 GHz – Cortex-A520



2 x 2,02 GHz – Cortex-A520 3 x 2 GHz – Cortex-A520 GPU Adreno 830 Adreno 750 Adreno 825 Adreno 735

Quindi il futuro Snapdragon 8s Elite sarebbe una versione di mezzo: non dovremmo trovate la CPU proprietaria Oryon (realizzata da Qualcomm) ma ancora una volta a bordo ci sarebbe un core principale Cortex-X4 (prodotto da ARM). L’unico miglioramento visibile, almeno su carta, riguarda la GPU Adreno 825 (che dovrebbe essere una spanna sopra a quella a bordo dello Snapdragon 8 Gen 3).

Insomma, se vi aspettavate un chipset in grado di guardare al modello superiore della gamma resterete delusi: a quanto pare l’unico aspetto “Elite” è proprio il nome dato che sembra non avere niente in comune con lo Snapdragon high-end. Per quanto riguarda la vetta dell’attuale generazione ricordiamo che oltre allo Snapdragon 8 Elite sono presenti anche la versione For Galaxy (potenziata e sviluppata in collaborazione con Samsung) e quella SM8750-3-AB (dotata di 7 core anziché 8).

