L’era degli smartphone portless può iniziare: c’è anche il via libera dell’Unione Europea

In questi giorni si è fatto un gran parlare di iPhone 17 Air e della possibilità che il nuovo smartphone di Apple potesse abbandonare la porta USB-C in favore di una soluzione completamente senza porte, per un primo assaggio di quello che potrebbe essere il futuro. L’idea di un dispositivo rivoluzionario, tuttavia, si è scontrata con quelle che sono le attuali leggi dei governi come l’Unione Europea, ma per fortuna ci sono buone notizie.

Nessun obbligo di USB-C se i dispositivi sono completamente senza porte

Dai primi giorni del 2025 è ufficialmente entrato in vigore l’obbligo di utilizzo della porta USB-C per i dispositivi elettronici in Europa: tutti i produttori si sono dovuti adattare e il caso più eclatante è sicuramente quello di Apple che ha detto addio ai connettori Lightning. La compagnia di Cupertino, tuttavia, starebbe preparando l’ennesima rivoluzione: se iPhone 17 Air non sarà il primo smartphone portless, è evidente che il futuro si orienterà vero dispositivi completamente privi di porte.

Questa evenienza potrebbe andare contro le indicazioni dell’Unione Europea, ma per fortuna è arrivato un pronto chiarimento che ha portato delle buone notizie: ai microfoni di 9to5mac, infatti, l’addetta stampa Federica Miccoli dell’UE ha chiarito che non ci sarebbero impedimenti nel realizzare dispositivi privi di porte.

“Poiché tali apparecchiature radio non possono essere ricaricate tramite ricarica cablata, non è necessario che incorporino la soluzione di ricarica armonizzata (cablata). La Commissione promuoverà l’armonizzazione della ricarica wireless per evitare una futura frammentazione del mercato interno e qualsiasi effetto negativo sui consumatori e sull’ambiente. La Commissione monitorerà l’evoluzione di tutti i tipi di tecnologie di ricarica wireless (non solo induttiva), in particolare gli sviluppi del mercato, la penetrazione del mercato, la frammentazione del mercato, le prestazioni tecnologiche, l’interoperabilità, l’efficienza energetica e le prestazioni di ricarica.” ha dichiarato Federica Miccoli.

