Tutti gli smartphone con la funzione Cerchia e Cerca di Google

Nata come esclusiva per gli smartphone Pixel, la funzione Cerchia e Cerca di Google sta lentamente arrivando anche sugli altri smartphone Android, con un supporto sempre più ampio da parte della compagnia di Big G. Nelle ultime settimane sono sempre di più i dispositivi che supportano questa particolare funzione con intelligenza artificiale, quindi andiamo a vedere insieme la lista completa dei telefoni (e tablet) in questo nostro approfondimento dedicato.

La lista completa di tutti gli smartphone che supportano la funzione Cerchia e Cerca di Google

Crediti: Google

Grazie alle nuove partnership strette con i vari produttori di smartphone, Google non è l’unica a poter sfruttare Cerchia e cerca (Circle to Search) sui propri dispositivi. Questa particolare funzione permette di attivare la ricerca di un determinato elemento sulla schermo con una semplice gesture: cerchiando l’elemento di cui si vogliono avere maggiori informazioni, infatti, si potrà avviare automaticamente una ricerca su internet tramite Google ottenendo informazioni dettagliate con l’AI. Di seguito trovate la lista completa di tutti gli smartphone compatibili che supportano Cerchia e cerca.

Ultimo aggiornamento: 27 marzo

ASUS

ASUS ROG Phone 9

ASUS Zenfone 12 Ultra

Google

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 8a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 7a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Samsung

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S9 (tutta la serie)

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S22 (tutta la serie)

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S21 (tutta la serie)

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy Quantum 4

Galaxy S21 FE

Xiaomi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi Mix Flip

Honor

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor Magic V3

Motorola

Motorola Razr 50

Nothing

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

OnePlus

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad 2

OPPO

OPPO Find X8

OPPO Find X8 Pro

POCO

POCO X7 Pro

POCO X7 Ultra

Tecno

Tecno Phantom V Flip 2

Tecno Phantom V Fold 2

