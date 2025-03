Samsung: tutte le novità per AI mobile al MWC 2025, da Galaxy AI alle reti basate su software

Samsung presenta le ultime innovazioni di Galaxy AI e le evoluzioni nelle soluzioni software end-to-end, che consentono agli operatori di rete di sfruttare appieno i benefici della tecnologia AI: ecco le novità annunciate in occasione del MWC 2025, la fiera tecnologica di Barcellona (l’evento tech più importante in Europa per la prima metà dell’anno).

Samsung vuole offrire un vero compagno AI in tutto l’ecosistema, con la serie S25 e la nuova linea Galaxy A

Dalla serie Galaxy S25 ai nuovi Galaxy A, fino al suo primo visore XR, Project Moohan, al MWC 2025 Samsung metterà in mostra la propria visione di offrire agli utenti un compagno AI attraverso un’innovazione avanzata nell’AI mobile. Tra le novità, uno sguardo esclusivo a Galaxy S25 Edge, il dispositivo della serie Galaxy S più sottile di sempre, che porta avanti l’eredità di Samsung nell’innovazione hardware. I visitatori potranno anche esplorare come l’AI stia plasmando il futuro della salute e della vita domestica, stabilendo un nuovo standard per una vita connessa. Questi progressi nell’AI sono supportati dalla promessa di Samsung di garantire sicurezza e privacy senza compromessi a ogni livello per i suoi utenti.

Sperimentare il pieno potenziale di Galaxy S25

Pioniera del cambiamento del paradigma dei telefoni con AI mobile, la nuova serie Galaxy S25 trasforma il modo in cui le persone operano, creano e si divertono. Oltre ai progressi nell’AI, la serie S25 mette in evidenza anche le sue capacità avanzate in ambito fotocamera e le sue prestazioni avanzate, con esperienze pratiche che dimostrano la potenza e la velocità che costituiscono la base di ogni dispositivo Galaxy. In uno spazio che evidenzia come Galaxy S25 agisca come un fondamentale compagno AI, aiutando a svolgere i compiti in modo più fluido, i visitatori avranno la possibilità di vedere e sperimentare:

Esperienza fluida tra le app : trovare e condividere rapidamente i dettagli di un ristorante su Google Maps tramite Messaggi con un semplice comando vocale con Gemini- ora disponibile su Samsung, Google e alcune app di terze parti.

: trovare e condividere rapidamente i dettagli di un ristorante su Google Maps tramite Messaggi con un semplice comando vocale con Gemini- ora disponibile su Samsung, Google e alcune app di terze parti. Cerchia e Cerca di Google: cercare sullo schermo del telefono in modi più utili e contestuali, come riconoscere gli URL e visitare un sito web un semplice gesto.

di Google: cercare sullo schermo del telefono in modi più utili e contestuali, come riconoscere gli URL e visitare un sito web un semplice gesto. Gemini Live : sfruttare un assistente AI conversazionale per brainstorming, apprendimento e preparazione, con risposte in tempo reale e supporto per immagini, file e video di YouTube.

: sfruttare un assistente AI conversazionale per brainstorming, apprendimento e preparazione, con risposte in tempo reale e supporto per immagini, file e video di YouTube. Now Brief: ricevere contenuti personalizzati e suggerimenti proattivi tramite Now Bar.

L’esperienza continua con la tecnologia avanzata della fotocamera di Galaxy S25 e introduce nuovi modi di creare, tra cui:

Assistente al disegno : gli utenti possono portare la creazione di contenuti a un livello superiore con affinamenti e miglioramenti intelligenti degli schizzi.

: gli utenti possono portare la creazione di contenuti a un livello superiore con affinamenti e miglioramenti intelligenti degli schizzi. Ricerca Galleria : ricerca intuitiva basata sul linguaggio naturale per trovare rapidamente le proprie foto.

: ricerca intuitiva basata sul linguaggio naturale per trovare rapidamente le proprie foto. Filtri: effetti unici per i ritratti e nuove opzioni di filtri, aggiungendo un tocco personale alle foto scattate in modalità ritratto.

L’ultima zona, che presenta nuovi modi di giocare, darà ai visitatori uno sguardo più approfondito sullo Snapdragon 8 Elite per Galaxy, il chipset sviluppato in collaborazione con Qualcomm che spinge le prestazioni al limite, garantendo un gameplay ad alta velocità, una maggiore reattività e grafiche di alta qualità. Insieme alla serie Galaxy S25, i visitatori potranno scoprire l’innovazione hardware firmata Samsung, con il design più sottile mai realizzato fino ad ora di Galaxy S25 Edge.

Con il suo impegno a democratizzare le esperienze di AI mobile, Samsung presenterà la nuova serie Galaxy A, che include il Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G, e che integra l’Awesome Intelligence, rendendo la più recente tecnologia Galaxy AI accessibile a un numero ancora maggiore di utenti. La serie Galaxy A porta anche l’esperienza fotografica a un nuovo livello con strumenti pensati per i creator, tra cui Gomma oggetto. Espandendo le innovazioni basate sull’AI di Samsung, la nuova serie A offre prestazioni affidabili e un valore a lungo termine, supportato fino a sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza per un’esperienza in continua evoluzione e sempre sicura.

Elevare la vita quotidiana con l’AI

I visitatori al MWC 2025 avranno anche la possibilità di esplorare come Samsung stia migliorando la vita quotidiana a casa, offrendo nuovi livelli di controllo e comprensione del percorso di salute degli utenti con esperienze intelligenti e connesse.

Nella sezione dedicata al benessere, saranno presentate le nuove funzionalità AI di Galaxy S25, tra cui punteggio energtico, consigli sul fitness e misurazione del sonno. Queste funzionalità offrono aggiornamento sulla salute dell’utenti dettagliati e personalizzati, adattati ai dati e agli interessi individuali. Con esempi che mostrano l’integrazione fluida con app come SmartThings e Samsung Food, gli utenti potranno vedere come Samsung stia lavorando per costruire un’esperienza end-to-end che semplifica il benessere per tutti.

Lo stand presenterà anche le potenzialità AI per una casa connessa, che consentono agli utenti di gestire la propria abitazione in modo sicuro e comodo tramite la connettività tra dispositivi. Protetti dalla sicurezza Knox Matrix, gli scenari Home AI possono semplificare la vita con il controllo dei dispositivi abilitato dalla piattaforma SmartThings.

Innovazione all’avanguardia costruita su una solida base Galaxy

La sicurezza è al centro dei progressi nell’AI di Samsung, in modo da assicurare che ogni esperienza sia trasparente e protetta, sotto il controllo dell’utente. In una zona dedicata alla Galaxy Foundation, saranno disponibili informazioni utili sul Personal Data Engine, che garantisce che i dati personali generati sul dispositivo siano protetti dall’accesso da parte di app diverse da Galaxy AI e ulteriormente protetti da Knox Vault. Samsung presenterà inoltre il suo primo visore Android XR, Project Moohan, offrendo uno sguardo al futuro della realtà estesa alimentata dall’AI. Integrando l’AI multimodale con capacità avanzate XR, questo dispositivo innovativo segna un passo significativo verso esperienze più consapevoli del contesto e personalizzate che migliorano la vita quotidiana in modi incredibilmente immersivi.

I visitatori potranno esplorare queste innovazioni AI direttamente allo stand Galaxy Experience di Samsung al Fira Gran Via, Hall 3.

Realizzare una rete software end-to-end, dove l’AI sprigiona tutto il suo potenziale

Oltre alle innovazioni mobile, Samsung mostrerà come sta rivoluzionando le reti di nuova generazione con l’AI presso uno stand privato. Come leader globale nelle reti virtualizzate e aperte, Samsung offre soluzioni software end-to-end agli operatori, consentendo loro di ottimizzare le infrastrutture e implementare l’AI a tutti i livelli della rete.

Tra le innovazioni che si potranno vedere allo stand, soluzioni RAN virtualizzate (vRAN), le più recenti radio 5G e la suite di automazione intelligente Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS). Saranno esposti anche diversi casi d’uso aziendali del 5G.

Samsung presenterà anche i suoi continui sforzi per elevare le reti basate su software, sfruttando il suo solido ecosistema di partner, che include server, processori (CPU, GPU), piattaforme cloud, trasporto e altro. Inoltre, i visitatori dello stand vedranno come Samsung CognitiV NOS possa offrire maggiori benefici agli operatori di telecomunicazioni nella gestione dell’intero ciclo di vita della rete, dall’installazione, all’operazione fino all’ottimizzazione. Come un insieme di diverse applicazioni alimentate dall’AI, questa soluzione di automazione agisce come un abilitante chiave per migliorare le prestazioni, aumentando l’efficienza energetica della rete in modo più intelligente.

Una delle sezioni più affascinanti dello stand sarà la zona della rete 5G privata. Samsung ha recentemente collaborato con Hyundai per completare il primo trial end-to-end su una rete 5G privata con Reduced Capability (RedCap). Utilizzando le avanzate soluzioni 5G private di Samsung, le aziende hanno dimostrato il potenziale della connettività 5G privata industriale di prossima generazione migliorando la durata della batteria e l’efficienza energetica dei dispositivi IoT 5G.

Questo stand privato sarà situato nel Fira Gran Via, Hall 2.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le