A Samsung piacciono i design “strani”: questo smartphone si piega in due direzioni

Tra le aziende che più amano sperimentare c’è di certo Samsung: la compagnia coreana ha depositato numerosi brevetti nel corso del tempo e molti di questi mostrano come potrebbero essere gli smartphone pieghevoli del futuro. Ecco l’ennesima trovata del brand, con un display che si piega fino a 360° ed è dotato di uno stile unico nel suo genere.

Un nuovo brevetto Samsung mostra uno smartphone con un display che si piega fino a 360°

In realtà Samsung tende a dare libero sfogo alla sua creatività e il risultato sono dei prototipi eccezionali: in questo caso parliamo dei display Flex In & Out, mostrati sia in formato smartphone/tablet che in versione flip phone. Questa soluzione sperimentale è un display pieghevole sia verso l’interno che verso l’esterno e nell’ultimo brevetto di Samsung viene mostrata un’ennesima applicazione. In questo caso lo smartphone pieghevole non ha alcun bisogno di un pannello secondario esterno; avendo la capacità di piegarsi in due direzioni è possibile sfruttarlo in tre modalità differenti:

chiuso ma piegato verso l’interno : c’è una piccola porzione di schermo che viene lasciata libera, probabilmente per visualizzare notifiche e messaggi;

: c’è una piccola porzione di schermo che viene lasciata libera, probabilmente per visualizzare notifiche e messaggi; aperto : si trasforma in un terminale in stile Galaxy Z Fold, quindi un vero e proprio tablet;

: si trasforma in un terminale in stile Galaxy Z Fold, quindi un vero e proprio tablet; chiuso ma piegato verso l’esterno: abbiamo un formato da smartphone classico con un display che circonda tutto il corpo del dispositivo (un po’ in stile Xiaomi MIX Alpha).

Lo spessore del terminale è molto contenuto mentre il pannello è protetto da un vetro UTG (Ultra-thing Glass). Sicuramente si tratta di una soluzione estetica affascinante, anche se forse il telefono potrebbe risultare molto fragile quando chiuso e piegato verso l’esterno (dato che l’interno schermo è completamente esposto a tutto tondo). Che ve ne pare del nuovo look? Vorreste un pieghevole Samsung con questo stile? Come al solito, trattandosi di un brevetto non è detto che questa soluzione diventi realtà; tuttavia, dopo sei generazioni di foldable, quest’anno dovremmo assistere al debutto del primo tri-pieghevole di Samsung!

