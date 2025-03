Questo Samsung stravolge il concetto di smartphone arrotolabile

Il colosso tecnologico asiatico non è nuovo a soluzioni innovative: in fondo si tratta del primo marchio tra i top ad aver lanciato uno smartphone pieghevole, ma da quel momento rivoluzionario le cose sono rallentate. Tuttavia durante vari eventi (anche al MWC 2025) Samsung ha spesso mostrato i suoi prototipi, spesso con design innovativi e forse in arrivo per tutti in futuro. Tra le nuove tipologie c’è anche lo smartphone con display arrotolabile: questo brevetto mostra una versione alternativa, con un curioso sistema di fotocamere mobili.

Samsung brevetta un nuovo tipo di smartphone arrotolabile: la fotocamera si muove e cambia posizione

Crediti: Mysmartprice

Il nuovo brevetto di Samsung mostra un dispositivo dal design unico: si tratta di uno smartphone equipaggiato con un sistema di fotocamere in grado di cambiare posizione. Il modulo può spostarsi dal retro del dispositivo alla parte frontale, diventando all’occorrenza una selfie camera. In questo modo è possibile implementare un unico comparto fotografico (ovviamente di alto livello), utilizzabile sia per gli autoscatti che per le foto classiche. Il brevetto mostra un sistema con tre fotocamere, ma non è dato di sapere quale potrebbe essere la configurazione effettiva.

Anche se questo documento è il più recente all’interno ci sono riferimenti ad altri brevetti depositati dall’azienda, risalenti anche al 2019. È chiaro che Samsung è interessata a questa tecnologia e la sta sviluppando attivamente da anni, modificandola man mano. Questo sistema è applicabile a qualsiasi tipo di telefono o tablet, ma sembra pensato appositamente per uno smartphone con display arrotolabile.

Crediti: Mysmartprice

In realtà è da anni che si parla di un rollable di Samsung: le ultime indiscrezioni risalgono allo scorso settembre, dove addirittura si vocifera di una possibile uscita nel 2025. Questo sarebbe basato sulla tecnologia Samsung Rollable Flex, ossia un display OLED in grado di avvolgersi come una pergamena. Un dispositivo con questo pannello potrebbe effettivamente montare il nuovo sistema di fotocamere brevettato dall’azienda.

Rollable Flex – Crediti: Samsung

Comunque è bene evidenziare che per ora si tratta solo di un brevetto: non c’è un periodo d’uscita e non è detto che questa tecnologia possa effettivamente trovare spazio nel mercato. Se da un lato è bene smorzare gli entusiasmi, questo non vuol dire che Samsung non abbia in mente di stupire: l’azienda ha confermato l’esistenza di uno smartphone tri-fold, in arrivo prossimamente.

