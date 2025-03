Samsung annuncia i ricondizionati certificati: arriveranno anche da noi?

Mentre in Italia hanno fatto capolino i tablet Galaxy Tab S10 FE ed S10 FE+, in Corea del Sud la compagnia ha annunciato un nuovo servizio. Si tratta del programma Samsung dedicato ai ricondizionati certificati ora gestito per la prima volta tramite i canali ufficiali: ecco come funziona e quali sono i primi smartphone disponibili.

Samsung apre le porte ai telefoni usati certificati Galaxy (in patria): come funziona il nuovo servizio

Crediti: Samsung

Samsung si allinea alla rivale di Cupertino ed annuncia il servizio Galaxy Certified Used Phone, ossia l’usato garantito direttamente dallo store ufficiale del brand. Tuttavia, come anticipato anche in apertura, al momento si tratta di una novità disponibile soltanto in patria ma non è da escludere che possa arrivare anche in altri paesi (magari in futuro anche in Italia). Al momento fanno parte dei ricondizionati garantiti tutti i modelli della serie Galaxy S24, ma l’azienda ha annunciato che verranno aggiunti anche altri dispositivi.

Ad esempio il servizio di Apple abbraccia l’interno ecosistema del brand (iPad, iPhone, Mac, AirPods, Apple TV, HomePod ed accessori); Samsung ha un ecosistema altrettanto vasto, quindi è molto probabile che i prodotti ricondizionati ufficiali comprenderanno anche altre tipologie di articoli oltre ai telefoni.

I dispositivi Galaxy Certified Used Phone vengono venduti esclusivamente tramite il sito ufficiale: si tratta di telefoni accuratamente testati e con un massimo di 7 giorni di vita; beneficiano di 2 anni di garanzia ed è possibile sia attivare la garanzia aggiuntiva Samsung Care Plus, sia effettuare il reso entro 7 giorni dall’acquisto. In merito ai prezzi, ci sono ribassi anche fino a 430$ rispetto a quello di listino. Come sottolineato in vari punti, il servizio è stato lanciato in Corea del Sud: vedremo se i nuovi ricondizionati certificati Samsung arriveranno anche alle nostre latitudini.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le