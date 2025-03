Samsung conferma l’uscita di One UI 7 Stabile (e nuovi modelli si uniscono alla Beta)

Attualmente il rilascio dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung sta procedendo a rilento: di solito la compagnia asiatica è la più celere quando si parla di aggiornamenti, ma a questo giro bisognerà pazientare ancora. Aspettando il rilascio in via stabile, One UI 7 Beta inizia a fare capolino su nuovi smartphone e tablet della famiglia Samsung Galaxy: ecco quali sono i modelli interessati.

One UI 7 Beta, le nuove funzionalità di Galaxy AI arrivano sui modelli precedenti (smartphone e tablet): ecco quali

Crediti: Samsung

Anche se i nuovi piani arrivano direttamente dalla divisione italiana di Samsung, al momento il rilascio di One UI 7 Beta è stato annunciato solo per India, Corea, Regno Unito e Stati Uniti a partire dal 6 marzo. Si parte con Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, gli ultimissimi top di gamma pieghevoli del brand ma non finisce qui. Nel corso del mese di marzo (ma la disponibilità varierà in base ai modelli e ai mercati) l’aggiornamento beta farà capolino anche per la serie S23, Tab S10 e A55. È possibile iscriversi al programma beta tramite Samsung Members (ricordiamo ancora una volta che l’Europa non è compresa).

Intanto Samsung ha rivelato anche quando arriverà One UI 7 in versione stabile: l’aggiornamento inizierà a comparire da inizio aprile, probabilmente sulla serie Galaxy S24 (ossia i primi modelli a ricevere la beta). Ricordiamo che la nuova UI del brand è già presente a bordo della gamma Galaxy S25, di Galaxy A56, A36 e A26. Quindi, ricapitolando:

One UI 7 Beta a partire dal 6 marzo Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6

Nel corso del mese di marzo Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy A55 Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab S10 Ultra

One UI 7 Stabile da inizio aprile presumibilmente su Galaxy S24, S24+, S24 Ultra



