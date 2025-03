Samsung Galaxy Z Fold 7 scatterà a 200 MP: top di gamma pieghevole e Camera Phone

Dopo le corpose indiscrezioni dei giorni scorsi – con le immagini render di Onleaks – il prossimo smartphone pieghevole di Samsung torna sotto i riflettori. Stavolta il colosso tech asiatico sarebbe intenzionato ad alzare il tiro: Samsung Gaalxy Z Fold 7 guarderà ai Camera Phone, con un comparto fotografico rinnovato (in parte).

Buone notizie per Samsung Galaxy Z Fold 7: finalmente un top di gamma pieghevole con velleità da Camera Phone

Crediti: Onleaks x Androidheadlines

A quanto pare l’esperimento Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition può dirsi riuscito. Il top di gamma pieghevole in versione speciale ha introdotto alcune migliorie non da poco: un display più grande (da 7,6″ a 8″), uno spessore ridotto ed una fotocamera principale da 200 MP. Quest’ultima è stata appannaggio dei modelli della famiglia Galaxy S Ultra ma per la prima volta hanno trovato spazio a bordo di un modello pieghevole. Tuttavia questo modello è stato rilasciato solo in patria ma le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione. Il futuro Samsung Galaxy Z Fold 7 dovrebbe finalmente introdurre un nuovo comparto fotografico, per la prima volta con un sensore da 200 MP (a livello internazionale).

Il resto del comparto non presenterebbe novità: ci sarebbero ancora una volta un ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo da 10 MP. Per la selfie camera dovremmo ritrovare un sensore esterno da 10 MP mentre per quanto riguarda quella interna (sotto il display) ci sarebbe un modulo rinnovato. Non è dato di sapere se sarà o meno da 4 MP, ma secondo le indiscrezioni l’azienda avrebbe apportato dei miglioramenti.

Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 7 è atteso per il mese di luglio, insieme a Galaxy Z Flip 7. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica (frutto di leak).

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 158,4 x 143,1 x 4,5 mm (aperto) e 9,5 mm (chiuso)

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8,2″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless

con supporto alla ricarica rapida e Fotocamera da 200 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

con OIS, ultra-wide e teleobiettivo Selfie camera esterna da 10 MP e interna sotto il display da 4 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

