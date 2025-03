Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 saranno i pieghevoli con la ricarica più lenta (di nuovo)

Nonostante manchi tantissimo al debutto (dovrebbe avvenire ancora una volta a luglio), Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 sembrano quasi non avere più segreti. I dettagli trapelati finora sono davvero tanti ed ora si aggiungono novità anche per quanto riguarda la ricarica rapida. Brutte notizie per chi aspettava una piccola rivoluzione in casa Samsung: anche a questo giro avremo a che fare con i top di gamma pieghevoli più lenti sulla piazza.

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 certificati ancora: stavolta tocca alla ricarica rapida, ma ci sono brutte notizie

Se da un lato il fatto che Samsung non rincorra gli altri produttori nella sfida della potenza di ricarica, dall’altro è innegabile che la serie di pieghevoli abbia bisogno di una ventata di freschezza. In base a quanto emerso finora la batteria non cambierà: si parla ancora una volta di 4.400 mAh per Samsung Galaxy Z Fold 7. Tuttavia c’è almeno una lieta notizia dato che secondo alcune indiscrezioni si passerà da 4.000 mAh a 4.300 mAh per Galaxy Z Flip 7.

Almeno il pieghevole a conchiglia ha ricevuto un leggero update nel corso del tempo ma per quanto riguarda lo smartphone/tablet è presente la stessa batteria da ben 5 anni. Inoltre, la certificazione ottenuta dall’ente 3C (i nuovi smartphone compaiono con i numeri di modello SM-F7660 e SM-F9660) riporta per entrambi il supporto alla ricarica rapida da 25W.

Tuttavia è bene fare una precisazione: l’ente certifica che i due telefoni sono stati testati con un caricatore da 25W ma in realtà potrebbero avere una potenza superiore. Comunque sembra un’ipotesi poco plausibile, visti i precedenti. Probabile anche anche la ricarica wireless non cambi registro, attestandosi ancora una volta sui 15W.

Schede tecniche presunte | Aggiornate al 19 marzo

Samsung Galaxy Z Fold 7

Dimensioni e peso – 158,4 x 143,1 x 4,5 mm (aperto) e 9,5 mm (chiuso)

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 8,2″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e protezione Ultra Flexible Glass

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless da 15W

con ricarica rapida da e da 15W Fotocamera da 200 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

con OIS, ultra-wide e teleobiettivo Selfie camera esterna da 10 MP e interna sotto il display da 4 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Dimensioni e peso – 166,6 x 75,2 x 6,9 mm (aperto) e 9,1 mm (chiuso)

Certificazione IP/

Display esterno Super AMOLED da 4″ HD+ (748 x 720 pixel) con refresh rate a 60 Hz interno Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz e fino a 2.600 nit di luminosità

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC oppure Samsung Exynos 2500 (inedito)

a 3 nm TSMC oppure Samsung (inedito) CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless da 15W

con ricarica rapida da e da 15W Fotocamera da 50 + 12 MP con OIS e ultra-wide

con OIS e ultra-wide Selfie camera interna da 10 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le