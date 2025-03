Samsung Galaxy Z Flip FE: il nuovo Exynos escluso perfino dal pieghevole economico?

Dopo alcune settimane lontano dai radar, ecco che si torna a parlare del primo pieghevole economico di Samsung, il cui debutto sarebbe previsto entro quest’anno. Un nuovo report svela alcuni retroscena sul chipset che dovremmo trovare a bordo e la situazione non sembra esattamente positiva: ecco che cosa sta succedendo e cosa potrebbe montare l’inedito Samsung Galaxy Z Flip FE.

Samsung Galaxy Z Flip FE con Exynos 2500? Sempre meno probabile e intanto si guarda ai chipset Snapdragon

Z Flip 6 – Crediti: Samsung

Non solo smartphone classici e tablet, ma anche pieghevoli: la serie FE introdurrà il tanto chiacchierato pieghevole economico della compagnia, un dispositivo atteso da appassionati e addetti ai lavori. Samsung Galaxy Z Flip FE è già stato protagonista di vari leak e man mano il suo profilo si fa sempre più chiaro; di seguito trovate anche una panoramica delle presunte specifiche fino a questo momento. Comunque il vero cruccio di Samsung, in realtà, sarebbe il chipset: al momento ci sono voci contrastanti e arriverebbero dall’interno della stessa azienda.

Il motivo è presto detto: Samsung non avrebbe ancora le idee chiare e non sarebbe ancora certa del SoC da implementare. Da un lato si guarda al nuovo Exynos 2500, ultima incarnazione del chipset proprietario che non ha mai visto la luce finora a causa di vari problemi produttivi (addirittura si starebbe già lavorando a pieno regime sul prossimo Exynos 2600). L’uscita di Samsung Galaxy Z Flip SE sarebbe prevista per il quarto trimestre del 2025 (quinti tra ottobre e dicembre), quindi in teoria ci sarebbe ancora tempo.

Tuttavia da dietro le quinte arrivano informazioni scoraggianti: Samsung avrebbe deciso di analizzare e valutare i risultati delle divisioni Exynos e ISOCELL, quindi le cose potrebbero farsi particolarmente bollenti nel corso delle prossime settimane. Tornando al nuovo pieghevole economico, la stessa compagnia avrebbe dei dubbi sul chipset per il Samsung Galaxy Z Flip FE; l’Exynos 2500 potrebbe non essere la risposta giusta (il piano di produzione sarebbe in continua evoluzione e non ci sarebbero ancora certezze) e quindi si guarderebbe ad una soluzione Snapdragon.

Comunque c’è ancora da attendere parecchio; inoltre in estate ci sarà il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, quasi sicuramente entrambi dotati dello Snapdragon 8 Elite for Galaxy (nato dalla collaborazione tra Samsung e Qualcomm).

Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 165,2 x 71,9 x 6,9 mm (aperto) e da 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm (chiuso)

(aperto) e da 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm (chiuso) Certificazione IP/

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1- 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1- e luminosità di picco di Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC /

CPU /

GPU /

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Batteria da / mAh con ricarica da 25W

con ricarica da Fotocamera da 50 MP con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 15 con One UI 7

