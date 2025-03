Samsung Galaxy Z Flip 7 stravolge le cose nelle immagini leak: sarà lui la vera novità pieghevole

Il prossimo pieghevole a conchiglia non ha quasi più segreti: facciamo il punto della situazione lato specifiche e novità, grazie alle prime immagini di Onleaks. Samsung Galaxy Z Flip 7 sarà il flip phone di quest’anno e questa volta sembra che la compagnia asiatica abbia in mente una “piccola” rivoluzione per la serie.

Samsung Galaxy Z Flip 7 svelato da Onleaks: ecco come sarà il prossimo pieghevole a conchiglia

Dopo aver mostrato il possibile design di Galaxy Z Fold 7, il noto insider Onleaks è passato al modello a conchiglia. Come al solito si tratta di render basati su quanto appeso dal leaker, in attesa di eventuali immagini ufficiali. Inizialmente Onleaks ha pubblicato dei render con un ipotetica Samsung Galaxy Z Flip 7 molto simile all’attuale Z Flip 6; a distanza di pochi giorni l’insider ha corretto pubblicando le nuove immagini render del flip phone. Dovremmo ritrovare una doppia fotocamera mentre il display esterno dall’atipico formato “a cartella” andrebbe in pensione: il prossimo pieghevole a conchiglia dovrebbe montare un pannello esterno di grandi dimensioni (da 4″), inglobando anche i sensori fotografici. Inoltre sembra che quest’anno la piega sarà ancora meno visibile, a detta dell’insider.

Tra le specifiche svelate da Onleaks troviamo la fotocamera (ancora una volta da 50 + 12 MP con ultra-grandangolare, quindi niente teleobiettivo) e la presenza di un chipset Exynos 2500. In realtà quest’ultimo aspetto sarebbe incerto: da un lato ci sono indiscrezioni secondo cui il pieghevole a conchiglia dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy mentre dall’altra si parla dell’inedita soluzione Exynos. In questo caso ricordiamo la possibile configurazione:

3 nm con nodo SF3 di Samsung

CPU deca-core 1 x 3,3 GHz Cortex-X925 2 x 2,75 GHz Cortex-X725 5 x 2,36 GHz Cortex-X725 2 x 1,8 GHz Cortex-X520

GPU Samsung Xclipse 950 (con architettura RDNA3.5 di AMD)

(con architettura RDNA3.5 di AMD) NPU da 56 TOPS ed un IPS con supporto fino a 320 MP

Ovviamente per ora si tratta di indiscrezioni quindi dobbiamo necessariamente pazientare fino all’arrivo di dettagli ufficiali. Intanto Onleaks continua e riporta la presenza di display poco più grandi, che passerebbero da 3,4″ e 6,7″ a 4″ e 6,8″ con Samsung Galaxy Z Flip 7. L’uscita sarebbe prevista nel corso del mese di luglio 2025, insieme a Z Fold 7 e forse anche al presunto Z Flip FE.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 166,6 x 75,2 x 6,9 mm (aperto) e 9,1 mm (chiuso)

Certificazione IP/

Display esterno Super AMOLED da 4″ HD+ (748 x 720 pixel) con refresh rate a 60 Hz interno Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz e fino a 2.600 nit di luminosità

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC oppure Samsung Exynos 2500 (inedito)

a 3 nm TSMC oppure Samsung (inedito) CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless

con supporto alla ricarica rapida e Fotocamera da 50 + 12 MP con OIS e ultra-wide

con OIS e ultra-wide Selfie camera interna da 10 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Ultimo aggiornamento: 5 marzo

