Samsung Galaxy Tab S10 FE/FE+: i prezzi dei nuovi tablet saranno più salati

Dopo il lancio della serie di punta Galaxy S25, ora è tempo di guardare al resto dell’ecosistema del brandi asiatico e alle altre novità in arrivo quest’anno. Tra le prossime aggiunte ci saranno i tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+, due nuove aggiunte alla famiglia Fan Edition: facciamo il punto della situazione con tutte le indiscrezioni finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: tutto quello che sappiamo sui nuovi tablet della serie Fan Edition

Design e display

Galaxy Tab S9 FE/FE+ – Crediti: Samsung

I nuovi tablet seguono i modelli di punta Tab S10+ e S10 Ultra lanciati lo scorso settembre: due dispositivi di punta mossi dal Dimensity 9300+ di MediaTek, con display fino a 14,6″ e le immancabili funzioni Galaxy AI. Come da tradizione ci saranno sia Samsung Galaxy Tab S10 FE che Tab S10 FE+, in entrambi i casi con un design molto simile a quello della precedente serie Tab S9 FE. Le immagini leak mostrano uno stile quasi identico, ma a questo giro entrambi i tablet monteranno una singola fotocamera principale.

Galaxy Tab S10 FE – Crediti: YTechb

I dispositivi avrebbero le medesime colorazioni (nero, argento e blu) mentre il piccolo della famiglia monterebbe un display da 10,9″ di diagonale; si salirebbe a 13,1″ per il fratello maggiore, con un leggero aumento rispetti ai 12,4″ di Tab S9 FE+. Probabilmente ritroveremo schermi LCD; tuttavia ritornerebbe anche la certificazione IP68, ad indicare la massima resistenza contro polvere ed acqua.

Specifiche tecniche e fotocamera

Galaxy Tab S10 FE+ – Crediti: YTechb

Proprio come per la scorsa generazione, le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S10 FE e FE+ fanno riferimento alla fascia media: il chipset a bordo dovrebbe essere l’Exynos 1580, lo stesso di Samsung Galaxy A56 (fresco di lancio in Italia). Lato memorie si partirebbe direttamente da 8 GB di RAM (quindi niente taglio da 6 GB), fino ad un massimo di 12 GB e con 128/256 GB di storage. Passando alle batterie i due tablet offrirebbero unità da 8.000 mAh e da 10.900 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Nulla di trascendentale il comparto fotografico, con un singolo sensore principale da 13 MP per entrambi i dispositivi. Immancabile Android 15 con la nuova One UI 7, ovviamente con le funzionalità Galaxy AI basate sull’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy Tab S10 FE & Tab S10 FE+ – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68

display S10 FE – LCD da 10,9″ 2K+ (2.304 x 1.440), refresh rate a 90 Hz , luminosità di picco di 800 nit S10 FE+ – LCD da 6,7″ 2K+ (2.880 x 1.800 pixel), refresh rate a 90 Hz , luminosità di picco di 800 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 1580 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

GPU Xclipse 540

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria S10 FE – da 8.000 mAh con ricarica da 45W S10 FE+ – da 10.900 mAh con ricarica da 45W

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 12 MP con ultra-wide

con ultra-wide Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Speaker stereo, UBS-C, supporto S Pen

Android 15 con One UI 7

Quanto costa Samsung Galaxy Tab S10 FE / Tab S10 FE+ – Prezzo e uscita

I nuovi tablet della serie FE non hanno ancora una data di presentazione, ma vista la mole di indiscrezioni è probabile che saranno lanciati a stretto giro. Nel frattempo si parla già di un possibile aumento di prezzo, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense (ma è probabile che riguardi tutti i paesi interessati dal debutto). Di seguito le varie configurazioni per le versioni solo Wi-Fi.

Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB (Wi-Fi) – 499$ 12/256 GB (Wi-Fi) – 569$

Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB (Wi-Fi) – 649$ 12/256 GB (Wi-Fi) – 749$



Ricordiamo che i precedenti modelli hanno debuttati in Italia a 549€ e 719€ per le versioni Wi-Fi e 649€ e 819€ per i modelli con connettività 5G. A questo punto possiamo aspettarci dei rincari anche alle nostre latitudini, quindi teniamo le dita incrociate nella speranza che non siano troppo salati.

