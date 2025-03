Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere una caratteristica che manca da anni

Non c’è pace per il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra: nonostante manchi ancora parecchio all’uscita già si parla delle possibili novità e tra queste ecco fare capolino nuovi dettagli sul comparto fotografico. Il modulo del super flagship potrebbe avere dalla sua un’apertura variabile, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy S26 Ultra con apertura variabile: un importante “ritorno al passato” per il prossimo Camera Phone?

Crediti: Weibo

Si tratta di una funzionalità che manca alla serie Galaxy da oltre cinque anni: implementata per la prima volta con la gamma Galaxy S9, la doppia apertura f/1.5-2.4 ha trovato spazio anche a bordo della generazione successiva. Tuttavia dopo la famiglia Galaxy S10, il colosso asiatico non ha più riproposto questa caratteristica. Ora sembra che il prossimo smartphone dotato di apertura variabile sarà proprio il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra. A rivelarlo è Ice Universe, un insider abbastanza noto e spesso affidabile.

Non ci sono altri dettagli e per ora è ancora tutto molto nebuloso: non è chiaro se avremo a che fare effettivamente con un sistema ad apertura variabile come quello di Xiaomi 14 Ultra e Honor Magic 7 Pro (con impostazioni multiple) oppure con una soluzione a due aperture come quella vista sui passati Galaxy S9 ed S10 (che permettevano di passare da f/1.5 a f/2.4). Per i meno esperti, l’apertura variabile consente di avere un controllo preciso della luce, gestendone in modo autonomo il quantitativo (in modo da calibrare esposizione e profondità di campo in base alle proprie esigenze).

Cosa sappiamo del prossimo top di gamma

Il lancio di Samsung Galaxy S26 Ultra è atteso per gennaio 2026, quindi manca ancora tantissimo al debutto. Ovviamente sarà accompagnato da un modello standard ed una variante Plus, come avvenuto anche con la serie Galaxy S25 (a meno di stravolgimenti). Le indiscrezioni in merito a specifiche e caratteristiche sono già molteplici:

