Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe perdere una fotocamera (ma c’è una buona notizia)

Nonostante siano passati solo pochi mesi dal lancio della serie S25 si parla già del futuro della gamma. Sono settimane ormai che si rincorrono indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra e le voci più insistenti riguardano il nuovo comparto fotografico: stavolta tocca al numero di sensori, con una brutta ed una buona notizia.

Samsung Galaxy S26 Ultra con una tripla fotocamera? Ecco cosa potrebbe cambiare

Crediti: Samsung

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe perdere una fotocamera: l’unità prototipale nominata da alcuni insider avrebbe a bordo una tripla fotocamera anziché quattro sensori come da tradizione. Solitamente i modelli minori presentano tre moduli mentre la variante Ultra vanta un sensore in più per variare l’offerta (e per un tocco premium aggiuntivo). Tuttavia con la prossima generazione non dovremmo trovare un doppio teleobiettivo, bensì una singola unità da 200 MP con zoom periscopico (quindi è comunque una notizia positiva). Il modulo sarebbe così composto:

200 MP con OIS, sensore principale

con OIS, sensore principale 50 MP , ultra-grandangolare

, ultra-grandangolare 200 MP con OIS, teleobiettivo periscopio con zoom ottico 4X

Tra le altre novità si vocifera del ritorno dell’apertura variabile anche se allo stato attuale non è chiaro se avremo a che fare con una soluzione a due aperture oppure con impostazioni multiple. Tornando alle ultime indiscrezioni, oltre al comparto fotografico si parla anche di altri dettagli.

Incredibilmente, Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe vedere il ritorno di una S Pen con Bluetooth (e quindi con le funzionalità eliminate in questa generazione). Ricordiamo che l’attuale S25 Ultra monta una S Pen priva di connettività Bluetooth e di batteria. Infine si torna a parlare di batteria: niente unità colossali ma una da 5.500 mAh (comunque un passo avanti rispetto ai 5.000 mAh di S25 Ultra).

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), con refresh rate LTPO a 120 Hz , luminosità elevata e protezione Corning Gorilla Armor

da (3.120 x 1.440 pixel), con refresh rate a , luminosità elevata e protezione Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) e riconoscimento facciale 3D ( PolarID )

) e riconoscimento facciale 3D ( ) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy a 3 nm TSMC (INEDITO)

a 3 nm TSMC (INEDITO) CPU octa-core con core Oryon

GPU Adreno

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 200 + 50 + 200 MP con apertura variabile, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 4X

con apertura variabile, OIS, ultra-grandangolare e con zoom ottico 4X selfie camera sotto il display (rumor da prendere con le pinze)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 16 sotto forma di One UI 8

