Samsung Galaxy S25 avvistato con Android 16: nessun ritardo in vista per One UI 8.0

La prima versione stabile di Android 16 dovrebbe fare capolino a giugno: in questo approfondimento trovate tutti i dettagli sui rilasci della beta e le ultime novità sul debutto finale. Nel frattempo le varie compagnia hanno iniziato i test sull’ultimo software di Google e tra queste c’è – ovviamente – anche Samsung. L’ultimo avvistamento arriva da Geekbench e si tratta di Galaxy S25 con a bordo One UI 8.0.

Samsung Galaxy S25 con One UI 8.0 su Geekbench: lo sviluppo del nuovo software procedere rapidamente

La conclusione è abbastanza ovvia: i ritardi nel rilascio dell’attuale One UI 7 (in arrivo a partire dal mese di aprile) hanno accelerato lo sviluppo della prossima versione dell’UI di Samsung. Lo scorso anno il primo firmware di Android 15 per la gamma S24 arrivò a maggio mentre per i benchmark abbiamo dovuto aspettare fino a luglio. In questo caso il primissimo avvistamento del nuovo software è avvenuto già a marzo, con Galaxy S25 Ultra. Non sono mancate le polemiche, con Samsung accusata da una fetta di utenza di occuparsi della prossima versione della UI anziché pensare a rilasciare l’attuale stabile di One UI 7.

Ora siamo alle prese con i primi benchmark di Android 16 e One UI 8.0, avvistati su Geekbench con Samsung Galaxy S25. Il dispositivo è spuntato sulla piattaforma con la sigla SM-S931B e un risultato di 3.057/9.953 punti, rispettivamente in single e multi-core.

Secondo quanto rivelato dalla stessa Samsung, la nuova One UI 7 ha rappresentato uno sforzo importante in termini di pianificazione e di test: si tratta infatti di un grande aggiornamento, che apporta vari cambiamenti all’esperienza di utilizzo degli smartphone del brand. Probabilmente la prossima One UI 8 non avrà lo stesso impatto e quindi necessiterà di un periodo di sviluppo più breve (e quindi non sarebbero previsti ritardi). Inoltre ci sarebbe un altro motivo: Google rilascerà Android 16 stabile a giugno, in anticipo rispetto alle solite tempistiche (agosto o settembre).

