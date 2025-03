Samsung Galaxy S25 Edge si mostra in tutte le colorazioni: ecco i nuovi render

Nel corso delle settimane abbiamo avuto più volte modo di vedere, anche dal vivo, il nuovo Samsung Galaxy Edge S25, ma con l’avvicinarsi nel possibile periodo di lancio in rete continuano ad emergere nuove informazioni e render ufficiosi. Un nuovo leak proveniente da una fonte più che affidabile, infatti, ci mostra quelle che saranno le tre colorazioni del nuovo smartphone coreano, tutte accomunate dal “Titanium“.

Tre colorazioni per Samsung Galaxy S25 Edge, tutte in salsa “Titanium”

In nomi delle colorazioni del nuovo Samsung Galaxy Edge S25 erano emersi già in precedente leak insieme ai possibili prezzi, ma adesso possiamo finalmente associare le nomenclature a delle immagini. Come mostrato nei render che trovate qui in alto, la colorazione Titanium Jet Black sarà la più scura delle tre, con le versioni Titanium Icyblue e Titanium Silver che riprendono tonalità molto più chiare e tenui.

I render ci offrono anche la possibilità di dare un primo sguardo a quella che potrebbe essere la parte frontale del dispositivo, con cornici sottili ed un semplice punch-hole dedicato alla fotocamera per i selfie. Il leak mostra anche quelli che potrebbero essere gli sfondi predefinitivi, in cui l’unica anomalia è rappresentata dalla colorazione Titanium Silver che offre uno wallpaper rosato, invece di riprendere le tonalità del nome (e della scocca).

Stando alle indiscrezioni, il lancio di Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe avvenire intorno alla metà di aprile, con i prezzi che potrebbero partire da 1.200/1.300€. Ovviamente si tratta di informazioni non ancora confermate, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori dettagli direttamente dall’azienda coreana.

Samsung Galaxy S25 Edge – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 159 x 76 x 5,84 mm, meno di 162 grammi

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,656″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 3.900/4.000 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da 200 + 12 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le