Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra comincia a ricevere One UI 7.0 Beta: ecco le novità

Il trittico composto da Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra comincia finalmente a ricevere il tanto agognato aggiornamento alla One UI 7.0, ovviamente in versione beta. Ecco tutti i dettagli, insieme al changelog completo dell’update.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: finalmente arriva l’aggiornamento alla One UI 7.0 (in versione beta)

Il nuovo aggiornamento arriva dopo il rilascio della Beta 4 per la gamma Galaxy S24: finora One UI 7.0 era disponibile solo a bordo dell’ex serie di punta mentre la versione stabile è arrivata direttamente con la famiglia Galaxy S25. A inizio mese Samsung ha confermato la lista degli smartphone che riceveranno la beta e il periodo di uscita della release stabile di One UI 7. Come da programma ora tocca a Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: tutti e tre i dispositivi possono accedere alla versione beta del nuovo software dell’azienda.

Al momento l’apertura del programma beta per la serie S23 riguarda Corea del Sud, India, USA e Regno Unito. Per gli altri mercati – Italia compresa – è probabile che il rilascio cominci nel corso delle prossime ore o nei giorni seguenti dato che nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile. Di seguito trovate il changelog completo della nuova One UI 7.

CHANGELOG

Galaxy AI Scrivi come un professionista Lascia che Galaxy AI ti aiuti con i tuoi compiti di scrittura ovunque tu possa selezionare il testo. Puoi correggere ortografia e grammatica, cambiare tono, riassumere o applicare formattazioni. Puoi anche partire da un breve frammento e lasciare che l’AI completi il lavoro per te.

Trascrivi le chiamate registrate

Ora è più semplice rivedere il contenuto delle chiamate registrate nell’app Telefono di Samsung. Puoi visualizzare l’intera conversazione come una trascrizione di testo nella schermata Recenti.

Un look audace e rinnovato Miglioramenti visivi Goditi un aspetto più sofisticato e unico. One UI 7 introduce un ridisegno impressionante per componenti chiave come pulsanti, menu, notifiche e barre di controllo, offrendo un’esperienza visiva più coerente con curve e cerchi. Nuovi colori vivaci, animazioni morbide e un effetto sfocatura innovativo unico per One UI migliorano la gerarchia delle informazioni e ti aiutano a concentrarti su ciò che è importante.

Icone e widget reimmaginati Nuove icone delle app si abbineranno perfettamente alla tua schermata Home, con metafore visive e schemi di colori che rendono più semplice riconoscere l’app desiderata. I widget sono stati completamente ridisegnati con immagini più colorate e layout più coerenti.

Schermata Home migliorata Griglia semplificata La tua schermata Home ora ha un layout a griglia standard che la rende più simmetrica e facile da usare con i widget One UI. Vista orizzontale migliorata La schermata Home ha un aspetto più coerente anche quando usi il telefono in modalità orizzontale. I widget mantengono un rapporto d’aspetto simile e le etichette di testo appaiono sotto le icone anziché accanto. Personalizza lo stile di app e widget Adatta la schermata Home ai tuoi gusti. Ora puoi regolare la dimensione delle icone delle app e scegliere se mostrare o meno le etichette di testo sotto le icone e i widget. Nuove impostazioni per i widget Ottieni l’aspetto giusto per i tuoi widget. Puoi regolare forma, colore dello sfondo e trasparenza nelle impostazioni di ciascun widget. Cartelle più grandi per la schermata Home Puoi rendere più grandi le cartelle sulla schermata Home, così da aprire le app immediatamente senza dover prima aprire la cartella. Accesso più facile a Finder La barra di ricerca di Finder è stata spostata in basso nella schermata App, così è più facile accedervi con una mano. Puoi anche aggiungere un pulsante Finder al pannello rapido per accedervi in qualsiasi momento.

Blocco schermo e Always On Display Rimani aggiornato con la barra Ora Controlla le informazioni di cui hai bisogno e avvia funzioni essenziali senza sbloccare il telefono. Le attività in corso appariranno nella barra Ora in basso al blocco schermo, così puoi verificare rapidamente le informazioni chiave. Queste includono controlli multimediali, Interprete, Cronometro, Timer, Registratore vocale, Samsung Health e altro ancora. Personalizza l’aspetto dell’orologio Scopri una varietà di nuovi stili di orologio per il blocco schermo. Puoi regolare lo spessore delle linee nello stile predefinito oppure provare uno dei nuovi orologi animati che si abbinano ai tuoi gusti. Modifiche più flessibili Modificare il blocco schermo non è mai stato così facile. Puoi ridimensionare l’orologio come preferisci e trascinarlo nella posizione desiderata. Più widget e scorciatoie Ora puoi vedere e fare di più anche con il telefono bloccato. Aggiungi un widget per mostrare immagini e storie dalla tua Galleria, oppure prova una scorciatoia che apre lo scanner di codici QR con un rapido swipe.

Pannello rapido e notifiche Pannelli notifiche e rapido separati Accedi istantaneamente al pannello di cui hai bisogno con più spazio per le impostazioni rapide. Scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il pannello rapido. Scorri verso il basso da qualsiasi altra parte in alto per aprire il pannello notifiche. Se preferisci il layout precedente, puoi scegliere di visualizzare notifiche e impostazioni rapide insieme nelle impostazioni del pannello rapido. Notifiche live Rimani aggiornato su ciò che sta accadendo. Le notifiche live mostrano il progresso delle attività in corso, come timer, registrazioni vocali, esercizi e altro ancora, così puoi agire rapidamente. Appariranno sulla barra Ora, nella barra di stato e in alto nel pannello notifiche. Nuovo layout per le notifiche Le icone delle notifiche ora sono le stesse che appaiono sulla schermata Home, rendendo più facile riconoscere quale app ha inviato ciascuna notifica. Le notifiche raggruppate appaiono come una pila di schede. Tocca una pila per mostrare tutte le notifiche del gruppo. Personalizza il pannello rapido Crea il layout del pannello rapido che preferisci. Tocca l’icona della matita in alto al pannello rapido per entrare in modalità Modifica, quindi sposta pulsanti e controlli su e giù per adattarli alle tue preferenze.

Cattura immagini con facilità Nuovo layout della Fotocamera I pulsanti, i controlli e le modalità della fotocamera sono stati riorganizzati per facilitare la ricerca delle funzioni di cui hai bisogno e offrire un’anteprima più chiara della foto o del video che stai registrando. Miglioramenti alla selezione delle modalità Il menu “Altre modalità” è stato ridisegnato. Invece di occupare l’intero schermo bloccando la visuale della fotocamera, ora puoi scegliere una modalità da un piccolo pop-up che copre solo la parte inferiore dello schermo. Controlli dello zoom migliorati È più facile scegliere il livello di zoom giusto. Un pulsante per lo zoom senza perdita di qualità a 2x è ora disponibile di default e opzioni di zoom aggiuntive appariranno dopo aver selezionato un obiettivo. Salva le impostazioni di esposizione per ogni modalità Controlla quanto luminose o scure saranno le tue immagini con l’opzione Esposizione nei controlli rapidi della fotocamera. Dopo aver impostato l’esposizione per una modalità, questa rimarrà salvata in quella modalità anche se passi a una nuova modalità e poi ritorni. Modalità Pro e Pro video migliorate Le modalità Pro e Pro video presentano un layout semplificato che rende più facile concentrarsi sulla foto o sul video che stai registrando. Una nuova opzione di controllo dello zoom è disponibile durante la registrazione in modalità video Pro, che ti consente di regolare la velocità dello zoom per transizioni fluide. I controlli del microfono in modalità video Pro sono stati spostati nei controlli rapidi. Allinea lo scatto perfetto Ottieni aiuto per regolare la posizione della fotocamera con linee guida e livelli. Le linee guida possono ora essere attivate e disattivate separatamente dal livello orizzontale. È disponibile anche una nuova opzione per mostrare un livello verticale.

Rivivi i tuoi momenti speciali Cancella oggetti dalle foto Rimuovi facilmente gli elementi indesiderati dalle foto. Basta toccare e tenere premuto sull’oggetto che vuoi eliminare. Se rimuovi qualcosa da una foto in movimento, il risultato sarà salvato come immagine statica. Collage personalizzati Vai oltre i layout preimpostati per i collage nella Galleria. Ora puoi regolare la dimensione, la posizione e la rotazione delle immagini nel tuo collage per creare un layout unico. Modifica i collage nelle storie Personalizza i collage creati nelle storie. Sostituisci immagini, rimuovi o aggiungi immagini, oppure regola la posizione e la dimensione per ottenere il look che preferisci. Effetti per le foto in movimento Applica effetti divertenti alle foto in movimento, come rallentatore o boomerang. Dopo aver applicato un effetto, puoi condividere immediatamente il risultato come video.

Editing video avanzato Annulla facilmente le modifiche Non preoccuparti di commettere errori. Le opzioni Annulla e Ripeti sono ora disponibili durante la modifica dei video per azioni come trasformazioni, filtri e modifiche al tono. Anima i tuoi video Aggiungi effetti di animazione divertenti a sticker e testi nei tuoi video nello Studio. Puoi scegliere tra effetti come dissolvenza in entrata, dissolvenza in uscita, scorrimenti, rotazioni e altro.

Gestisci la tua salute Mantieni la consapevolezza La nuova funzione Mindfulness in Samsung Health può aiutarti a gestire stress e ansia nella vita quotidiana. Tieni traccia dei tuoi stati d’animo ed emozioni, pratica esercizi di respirazione e meditazione e molto altro. Nuovi badge di Samsung Health Rimani motivato e raggiungi i tuoi obiettivi di salute guadagnando nuovi badge in Samsung Health. Sfida te stesso per ottenere badge per punteggio energetico, esercizio fisico, attività, alimentazione, acqua, composizione corporea e altro ancora. Non dimenticare i tuoi farmaci Ora puoi impostare promemoria per i farmaci in Samsung Health per sapere sempre quando è il momento di prenderli. Puoi anche controllare le precauzioni e le interazioni per i farmaci che stai assumendo. Controlla i tuoi record di salute Accedi in sicurezza ai tuoi record sanitari da ospedali, cliniche e altri fornitori di assistenza sanitaria, tutto in un unico posto in Samsung Health.

Aumenta la tua produttività Anteprime per app ridotte a icona Quando più finestre pop-up della stessa app sono ridotte a icona, verranno combinate in un’unica icona. Toccare l’icona mostrerà un’anteprima di tutte le finestre aperte, permettendoti di selezionare facilmente quella desiderata. Raggruppa le tue sveglie Crea gruppi di sveglie che desideri controllare insieme nell’app Orologio. Puoi spegnere tutte le sveglie di un gruppo con un solo tocco. Mantieni tutte le sveglie allo stesso volume Per una configurazione più semplice, tutte le sveglie useranno lo stesso volume di default. Se preferisci impostare volumi diversi, puoi farlo nelle impostazioni dell’Orologio. Selezione file migliorata Il nuovo File Picker semplifica l’aggiunta e la selezione di file in diverse app. Puoi passare facilmente tra posizioni di archiviazione e categorie, con anteprime per assicurarti di scegliere il file corretto. Visualizza di più su schermi grandi My Files ora mostra ancora più dettagli su dispositivi con schermi grandi. Sul lato destro dello schermo puoi vedere un’anteprima dei file supportati, insieme al percorso del file, la dimensione e la data di modifica. Opzioni avanzate per le routine Programma il telefono per fare praticamente qualsiasi cosa. Le routine sono più potenti che mai con logica If-Else e la possibilità di utilizzare i dati come variabili.

Pianifica attività ed eventi Ripianifica facilmente gli eventi del calendario Sposta un evento da una data all’altra nella visualizzazione Mensile del calendario semplicemente trascinandolo. Mostra calendari separati sui widget Ora hai un maggiore controllo su quali calendari appaiono nei widget del calendario. Puoi scegliere di mostrarne uno solo sullo schermo principale o creare due widget separati per calendari differenti. Conta i giorni per un evento importante Crea facilmente un widget per il conto alla rovescia di un evento. Vai ai dettagli dell’evento, quindi seleziona “Aggiungi widget conto alla rovescia” dal menu delle opzioni. Un widget apparirà sulla schermata principale, mostrando i giorni mancanti. Sposta tutti gli eventi da un calendario all’altro Evita il fastidio di spostare gli eventi uno per uno. Ora puoi trasferire tutti gli eventi da un calendario locale a uno basato su cloud. Più opzioni per promemoria ricorrenti Quando crei un promemoria ricorrente, puoi ora scegliere più date anziché una sola. Menu aggiunta rapida migliorato Ora è più semplice creare promemoria rapidamente. Il menu aggiunta rapida offre opzioni preimpostate per condizioni di orario e posizione. Elimina automaticamente i promemoria completati Svuota l’elenco dei promemoria con una nuova impostazione opzionale che consente di eliminare automaticamente i promemoria completati dopo un certo periodo di tempo. Riutilizza i promemoria completati Ora puoi duplicare i promemoria completati per riutilizzarli senza dover reinserire tutte le informazioni.

Connettiti e condividi Dispositivi consigliati per Quick Share Non perdere tempo a cercare il dispositivo giusto con cui condividere. I dispositivi collegati al tuo account Samsung e quelli con cui hai condiviso in passato appariranno in cima alla lista. Continua a condividere tramite Internet Se durante il trasferimento file con Quick Share i dispositivi si allontanano troppo, il trasferimento continuerà automaticamente tramite Wi-Fi o dati mobili.

Proteggi la tua sicurezza Controlla lo stato di sicurezza dei tuoi dispositivi Scopri i rischi di sicurezza e risolvili rapidamente. Knox Matrix monitora i dispositivi collegati al tuo account Samsung utilizzando una blockchain privata sicura. Ogni dispositivo può verificare lo stato degli altri e segnalare eventuali minacce. Rimani al sicuro dalle minacce informatiche Auto Blocker aumenta la protezione dagli attacchi quando “Restrizioni massime” è attivato. Le reti 2G sono bloccate e il telefono non si riconnette automaticamente alle reti Wi-Fi, riducendo il rischio di intercettazioni.

Batteria e ricarica Più opzioni per il risparmio energetico Hai un controllo maggiore su ciò che accade in modalità Risparmio energetico. Scegli le funzionalità da limitare per ottenere il livello di risparmio batteria desiderato. Puoi persino modificare queste opzioni mentre il risparmio energetico è attivo. Maggiore controllo sulla protezione della batteria Quando attivi la Protezione della batteria, puoi ora impostare il livello massimo di carica tra l’80% e il 95%. Nuovo effetto di ricarica Quando colleghi il caricabatterie, la conferma della ricarica è più discreta e appare in basso sullo schermo invece che al centro, riducendo le interruzioni.

Accessibilità per tutti Zoom in e out con un solo dito Zoomare è ancora più semplice. Per chi ha difficoltà con il pinch zoom, ora è possibile attivare lo zoom con un dito dal menu Assistente. Scorri verso l’alto o destra per ingrandire, verso il basso o sinistra per rimpicciolire. Controlli dello schermo migliorati Il menu Assistente offre più opzioni per il controllo dello schermo. Puoi eseguire un doppio tocco o tenere premuto semplicemente toccando un pulsante. I nuovi controlli di scorrimento ti consentono di spostarti sullo schermo in modo preciso, toccando i punti iniziali e finali. Personalizza le interazioni touch Trova le impostazioni più comode per te. Nuovi test sono disponibili per ritardi nel tocco, durata del tocco e ignorare tocchi ripetuti. Il test ti dirà se le impostazioni attuali sono adatte o richiedono modifiche.

Altri miglioramenti Rivedi i video Nel lettore video, un pulsante appare alla fine di ogni video, permettendoti di ricominciare da capo con un solo tocco. Lista contatti migliorata Per un’esperienza più coerente, la stessa lista contatti è ora visibile sia nell’app Telefono sia nell’app Contatti. Menu e opzioni sono identici in entrambe le app. Quando cerchi un contatto, quelli cercati più spesso appaiono in cima ai risultati per una selezione più rapida. Aggiungi velocemente le carte d’imbarco a Samsung Wallet Quando visualizzi una pagina web di una compagnia aerea con una carta d’imbarco su Samsung Internet, comparirà un pulsante per aggiungerla rapidamente a Samsung Wallet. Previsioni di attività Scopri facilmente se il meteo è adatto ad attività all’aperto come correre, fare giardinaggio o campeggio. Puoi scegliere fino a 3 attività da mostrare nell’app Meteo. Etichette personalizzate per i luoghi Tieni traccia delle località più facilmente nell’app Meteo. Ora puoi assegnare etichette personalizzate ai luoghi aggiunti, come “Casa”, “Ufficio” o “Scuola”.

Migliora il tuo gaming Pannello di controllo in-game ridisegnato Il pannello di controllo di Game Booster è stato aggiornato per facilitare la modifica delle impostazioni senza interrompere l’azione. Imposta le prestazioni per ogni gioco Game Booster consente di regolare le prestazioni separatamente per ogni gioco. Puoi impostare alcuni giochi su alte prestazioni e altri per risparmiare batteria, garantendo sessioni di gioco più lunghe. Fine del supporto per il download dei pannelli Edge

Non è più possibile scaricare nuovi pannelli Edge dal Galaxy Store in One UI 7. Tuttavia, i pannelli già scaricati potranno continuare a essere utilizzati.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le