Samsung Galaxy A56, A36 e A26 (5G) ufficiali in Italia: l’AI diventa accessibile a tutti

Il mese di gennaio ha visto il lancio della serie Galaxy S25, i modelli top di ultima generazione; ora è tempo di guardare alla fascia media, ma senza farci mancare una delle caratteristiche più ambite. Samsung Galaxy A56, A36 e A26 (5G) sono ufficiali, tutti con funzionalità AI (il trend del momento) e una buona notizia anche lato aggiornamenti: andiamo a scoprire tutte le novità e i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Samsung Galaxy A56, A36 e A26 (5G): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Design

Tutti gli smartphone della serie sono caratterizzati da display AMOLED ed un corpo impermeabile con certificazione IP67 mentre il look presenta un leggero cambiamento rispetto alle generazioni precedenti. Anche in questo caso si tratta di modelli dotati di una tripla fotocamera posteriore posizionata in verticale, ma stavolta anziché spuntare direttamente dalla scocca i sensori sono inseriti in un modulo a capsula affiancato dal flash LED. Il piccolo della serie, Samsung Galaxy A26 5G, è l’unico dotato di un notch a goccia per la fotocamera frontale; i fratelli maggiori Samsung Galaxy A36 5G e Galaxy A56 5G presentano il solito punch hole centrale.

Funzionalità AI e One UI 7

Insieme al nuovo trittico destinato alla fascia media, Samsung ha annunciato anche Awesome Intelligence: si tratta di una AI mobile completa, disponibile esclusivamente su Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G, che offre agli utenti potenti strumenti AI facili, intuitivi e divertenti da usare. Grazie alla nuova interfaccia utente One UI 7, le nuove funzionalità di Awesome Intelligence migliorano l’esperienza di ricerca e visione degli utenti della serie Galaxy A. Lato aggiornamenti tutti e tre i modelli riceveranno sei anni di update, sia Android che di patch di sicurezza.

Uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti Galaxy, Cerchia e Cerca con Google, è stato ulteriormente migliorato per rendere la ricerca ancora più veloce e contestuale. Con gli ultimi aggiornamenti, gli utenti possono ora fare ancora di più con il proprio dispositivo. Cerchia e Cerca con Google riconosce rapidamente i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi URL sullo schermo, in modo che gli utenti possano agire con un solo tocco.

Con i recenti miglioramenti di Cerchia e Cerca con Google, gli utenti possono anche cercare istantaneamente le canzoni che ascoltano senza dover cambiare app. Che si tratti di un brano in riproduzione sui social media o di musica diffusa dagli altoparlanti nelle vicinanze, basta premere a lungo la barra di navigazione per attivare Circle to Search, quindi toccare il pulsante della musica per identificare facilmente il nome del brano e l’artista.

Galaxy A56, A36 e A26 offrono tutti la funzionalità di Gomma oggetto ottimizzata, che consente agli utenti di rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Inoltre, la funzione Filtri permette di creare filtri personalizzati estraendo colori e stili da immagini esistenti, per un effetto unico e personalizzato. Volto migliore, disponibile in esclusiva su Galaxy A56 5G, permette di ottenere la foto di gruppo perfetta selezionando e combinando le migliori espressioni di fino a cinque persone da una foto in movimento. A56 introduce inoltre miglioramenti alla fotografia notturna, con la funzione Nightography a bassa rumorosità sulla fotocamera selfie da 12 MP e un migliore supporto per la fotocamera grandangolare per scatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Schede tecniche

Samsung Galaxy A26 5G

dimensioni e peso – 164 x 77,5 x 7,7 mm per 200 grammi

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Samsung Exynos 1380 a 5 nm Samsung

a 5 nm Samsung CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55)

GPU Mali-G68 MP5

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro selfie camera da 13 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, UBS-C

Android 15 con One UI 7

Samsung Galaxy A36 5G

dimensioni e peso – 162,7 x 77,9 x 7,4 mm per 195 grammi

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7+

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , luminosità di picco di 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7+ Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 710

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 5 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro selfie camera da 12 MP

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, UBS-C

Android 15 con One UI 7

Samsung Galaxy A56 5G

dimensioni e peso – 162,7 x 77,5 x 7,4 mm per 197 grammi

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 1.200 nit e protezione Gorilla Glass Victus

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , luminosità di picco di 1.200 nit e protezione Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 1580 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

GPU Xclipse 540

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 12 + 5 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro selfie camera da 12 MP

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, UBS-C

Android 15 con One UI 7

Prezzi e promozioni in Italia

La nuova serie Galaxy A debutta in un’ampia gamma di colorazioni. Galaxy A56 5G è disponibile nei colori Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive e Awesome Pink; Galaxy A36 5G nei colori Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White e Awesome Lime; e Galaxy A26 5G in Black, White, Mint. Il prezzo parte da 319€, ma ovviamente non mancano delle offerte lancio: di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

