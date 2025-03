Con Samsung Flex Gaming anche le console portatile diventano pieghevoli

Quest’anno il Mobile World Congress 2025 di Barcellona sembra essere ricco di innovazioni, con tanti concept di gadget che potrebbe davvero rivoluzionare il modo in cui ci interfacciamo con la tecnologia. Sul palco non poteva ovviamente mancare Samsung che ha deciso di mostrare nuovamente al mondo il concept di Flex Gaming, ovvero la prima console portatile da gaming che si piega.

Al Mobile World Congress 2025 arriva il concept della console da gaming pieghevole di Samsung

Crediti: Sammobile

Sullo showfloor del MWC 25, Samsung ha allestito un intero stand dedicato ai display OLED di nuova generazione, mostrando nuovamente un concept particolarmente interessante soprattutto per i videogiocatori. Con Samsung Gaming Flex, infatti, anche le console portatili potranno godere di nuovi display OLED foldable per guadagnare un form-factor completamente inedito in questo settore.

Allo stand dell’azienda coreana è possibile visionare un primo prototipo con display da 7.2″ ed una dotazione di tasti piuttosto particolare: abbiamo infatti a disposizione due analogici con tasto START e SELECT, ma laddove dovrebbero essere presenti pulsanti YBAX e D-PAD ci sono due cavità la cui funzione non viene in alcun modo esplicitata. Anche le specifiche tecniche, inoltre, restano avvolte nel mistero per quello che sembra essere soltanto un proof-of-concept.

Il prototipo era già apparso al CES 2023, ma in quell’occasione il design era molto differente: le possibilità che, se e quando arriverà sul mercato, questo dispositivo assuma forme totalmente diverse sono davvero molto alte.

