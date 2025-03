I migliori prodotti Samsung su Amazon | Festa delle Offerte di Primavera 2025

La primavera comincia all’insegna delle grandi offerte (tech ma non solo) con l’evento annuale di Amazon. La Festa delle Offerte di Primavera 2025 è arrivata e se stai pensando di passare al nuovo Samsung Galaxy S25, allora questo è il momento perfetto: smartphone, tablet e PC del colosso asiatico sono in promozione fino al 31 marzo!

Festa delle Offerte di Primavera 2025: ecco i migliori prodotti dell’ecosistema Samsung su Amazon

Dopo aver visto le occasioni del momento dedicate a Xiaomi, Redmi e POCO, ecco una selezione dei migliori prodotti Samsung in occasione della Festa delle Offerte di Primavera. Il protagonista assoluto non può che essere il nuovo top di gamma del brand, ma c’è spazio anche per tablet e notebook! Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Smartphone

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000... 1.619,00€ 1,50€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.900 mAh,... 1.189,00€ Compra Ora Amazon.it SAMSUNG Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, Black [Versione... 369,90€ 319,90€ Compra Ora Amazon.it SAMSUNG Galaxy A36 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Lavender [Versione Italiana] 459,90€ 399,90€ Compra Ora Amazon.it SAMSUNG Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Lightgray [Versione Italiana] 549,90€ 499,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 24/03/2025 17:17

Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE, Caricatore incluso, Display 10.9" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 8GB, 256GB, 8.000 mAh, Exynos 1380, Android 13, IP68, Gray, [Versione... 379,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Tab S9 FE+, Caricatore incluso, Display 12.4" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 12GB, 256GB, 10.090 mAh, Exynos 1380, Android 13, IP68, Gray, [Versione... 499,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Tab A9, Display 8.7" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 4GB, 64GB, 5.100 mAh, MediaTek MT8781, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023 189,00€ 109,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 8GB, 128GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023 189,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Galaxy Tab S9 Ultra Tablet Android Wi-Fi RAM 12GB 256GB SSD [Versione italiana] 2023 + Battery Pack 919,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 24/03/2025 17:17

Notebook

Samsung Galaxy Book4, Intel® Core™ 7 Processor, 16GB RAM, 1TB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana] 899,00€ 729,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 16", Windows 11, Snapdragon Elite X Pro, 16GB RAM, 1TB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana] 2.099,00€ 1.399,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Book4 360, Intel® Core™ i7 Processor, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6" Super AMOLED, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana] 999,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Book4 Ultra, Intel® Core™ Ultra 9 Processor, 32GB RAM, 1TB, Laptop 16" Dynamic AMOLED 2X touch, Windows 11 Home, Moonstone Gray 1.799,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 24/03/2025 17:17

Smartwatch, TWS & altro

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm Smartwatch Fitness Tracker, Monitoraggio Benessere, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Ghiera Interattiva in Acciao Inox,... 419,00€ 209,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Black Titanium [Versione Italiana] 229,90€ Compra Ora Amazon.it Samsung Galaxy Buds3 Auricolari open type True Wireless, Cancellazione adattiva del rumore, Audio Hi-Fi 360 immersivo, Batteria a lunga durata,... 179,00€ 109,00€ Compra Ora Amazon.it Samsung Robot Aspirapolvere VR7MD96514G/WA Jet Bot Combo, Clean Station Steam+, Sensore dToF LiDAR, Carpet Care, Controllo Wi-Fi, Potenza 1200W, Fino a 180... 794,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 24/03/2025 17:17

