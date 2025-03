Niente più S Pen per Samsung? Arriva la risposta ufficiale

I prossimi smartphone Galaxy potrebbero non avere una S Pen: è questa la voce che circola da alcuni giorni, complici anche i cambiamenti che Samsung ha implementato con l’ultima versione dello stilo. Ma sarà davvero così? Il pennino della serie Ultra è a rischio cancellazione? La risposta arriva direttamente da un portavoce dell’azienda (e vi farà dormire sonni tranquilli).

Samsung risponde in merito al futuro della S Pen: il pennino integrato farà ancora parte della serie Ultra?

S25 Ultra – Crediti: Samsung

Con l’arrivo della serie Galaxy S25 la casa coreana ha introdotto una nuova versione della sua S Pen, dotata di funzionalità in meno rispetto al solito. Anche l’attuale Samsung Galaxy S25 Ultra arriva con un display dotato di supporto allo stilo ed un pennino integrato direttamente nella scocca (tramite un pratico alloggiamento), ma la nuova S Pen non è dotata di Bluetooth né di una batteria. Di conseguenza manca di alcune caratteristiche come il supporto ai gesti Air Actions e ai comandi remoti.

Inoltre si è parlato della possibilità di vedere un pieghevole (Samsung Galaxy Z Fold 7) privo di digitalizzatore e quindi del supporto alla S Pen. Le ultime indiscrezioni sostengono invece che il nuovo Z Fold supporterà lo stilo e anzi, ci sarà ancora una versione ulteriore della S Pen (dotata di dimensioni maggiori ed una punta rinnovata).

Visti questi cambiamenti ha iniziato a serpeggiare l’idea che Samsung sia intenzionata a cancellare la S Pen: l’iconico accessorio arriva dalla serie Galaxy Note ed è stato poi inglobato nella famiglia Galaxy S Ultra (vero erede spirituale). La spinosa questione è stata risolta da una dirigente dell’azienda, nel corso di un’intervista per i colleghi di TechRadar in occasione del MWC 2025. Annika Bizon – VP of Product and Marketing della divisione Mobile Experience (MX) per il Regno Unito – ha confermato che Samsung non eliminerà la S Pen. Anzi, entrando nel dettagli sostiene che l’azienda vede il celebre stilo come una parte importante del suo portfolio e di conseguenza continuerà ad implementarlo (anzi tante migliorie per note e disegni in chiave AI sono state implementate proprio pensando all’utilizzo col pennino).

