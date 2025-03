Anche Samsung lavora già su Android 16: iniziati i test interni su One UI 8

Il 2025 sarà un anno molto importante per Android e i produttori di smartphone, dato che per la prima volta arriveranno ben due aggiornamenti di versione rispetto al classico major update annuale. Sia Android 16 che Android 17, infatti, vedranno la luce del giorno durante quest’anno e Google ha dimostrato di essere già a buon punto con lo sviluppo. Anche Samsung, tuttavia, sembra non essere rimasta con le mani e mani e avrebbe già iniziato a testare la nuova One UI 8.

Anche Samsung anticipa i lavori su One UI 8: il nuovo Android 16 sta arrivando

Crediti: @tarunvats33

Se Google è già alla seconda beta di Android 16, le indiscrezioni emerse online in queste ore suggeriscono che anche Samsung si stia preparando al lancio di una nuova versione della One UI basata proprio questo inedito sistema operativo. Solitamente, l’azienda coreana inizia i test interni delle nuove versioni nel mese di maggio, ma quest’anno (vista anche il doppio rilascio che ci attende) i lavori sarebbero iniziati con ben 2 mesi di anticipo.

Secondo l’insider Tarun Vats, la prima build con il i numeri S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1 sarebbe apparsa sui server di Samsung per permettere agli sviluppatori di iniziare a testare la One UI 8 basata su Android 16 per la serie di smartphone Galaxy S25. Il lancio del nuovo sistema operativo è atteso per quest’estate, è lecito immaginare quindi che possa essere adattato per gli smartphone Samsung all’inizio dell’autunno.

