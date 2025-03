Questa borraccia tech tiene sempre fresca la tua bevanda preferita con soli 6€

Le bottiglie termiche ci permettono di avere sempre a portata di mano le bevande preferite, calde o fredde che siano, e per di più consentono anche di mantenere costante la loro temperatura per un buon lasso di tempo. Banggood propone un’offerta lampo di una borraccia termica molto particolare e ad un prezzo davvero ottimo: scoprite insieme a noi questa imperdibile offerta!

La bottiglia termica di Banggood è anche tech: ha un utilissimo display retroilluminato!

Crediti: Royal Locke

La bottiglia termica di Banggood scende a 6,49€ grazie ad un’ottima offerta lampo! Questo utile accessorio permette di sorseggiare la bevanda preferita alla temperatura desiderata: che sia una gita fuori porta, un allenamento o una semplice giornata in ufficio, questa si occuperà di tenere al sicuro il tuo drink! Pesa soli 300g, ha una capienza da 480ml e le sue dimensioni sono contenute (23×6.5cm).

Questa borraccia tech è disponibile in varie colorazioni ed è composta da un primo strato esterno in gomma per un grip maggiore, mentre il corpo è in acciaio inossidabile (316), il che la rende molto resistente e adatta per qualunque tipologia di bevanda. I 5 strati di isolamento si occupano di mantenere costante la temperatura del liquido: impediranno che la condizione termica ambientale possa influenzare quella interna alla borraccia. Ultimo, ma non meno importante, è la presenza di un mini display retroilluminato (non ricaricabile e con durata fino a 3 anni) posizionato sul tappo che ci segnalerà costantemente ed in tempo reale la temperatura del nostro recipiente.

Approfitta di questa fantastica offerta lampo di Banggood, puoi accaparrartela a soli 6,49€. Affrettati perché la promo durerà soltanto poche ore!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le