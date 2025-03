Robot aspirapolvere ECOVACS fino al 40% di sconto, con la Festa delle Offerte di Primavera!

La stagione della rinascita è arrivata (finalmente) con il bel tempo, le giornate che si allungano e le gite fuori porta. E ovviamente, puntuale come al solito, ecco la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: l’occasione perfetta per rinnovare casa e darsi alle grandi pulizie, magari con il supporto di un piccolo aiutante. Le occasioni targate ECOVACS ti permettono di ottenere sconti anche fino al 40% sui migliori robot aspirapolvere del brand: dai modelli premium a quelli più accessibili, il risparmio è assicurato!

Tutte le occasioni ECOVACS su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Crediti: ECOVACS

Le offerte ECOVACS dureranno fino al 31 marzo, come la promozione di Amazon: i prodotti beneficiano della spedizione Prime, per la massima sicurezza e tutti i vantaggi offerti dall’e-commerce. Per quanto riguarda i robot aspirapolvere in promozione, i riflettori sono tutti puntati su ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI: il modello di punta è in sconto a 1.169€ ed offre un’esperienza di pulizia e di lavaggio fuori dal comune. Il robottino è dotato del sistema OZMO Roller, in grado di strofinare i pavimenti con la massima efficacia (grazie alla velocità di 200 giri al minuto), rimuovendo anche le macchie più ostinate. La tecnologia TruEdge 2.0 consente al rullo di estendersi durante la pulizia dei bordi e degli angoli, per una pulizia ancora più precisa.

Ovviamente si tratta di un robottino ad alte performance, con una potenza di aspirazione stellare da ben 18.000 PA (utilissima per pulire a fondo i tappeti); la spazzola ZeroTangle 2.0 con struttura antigroviglio non teme né peli né capelli, per un’igiene profonda e senza problemi. La nuova intelligenza artificiale YIKO-GPT consente un’interazione più fluida in tempo reale: i comandi possono essere impartiti rapidamente sia tramite testo che voce. Il robot è accompagnato da una stazione OMNI completa a tutto tondo per l’auto-pulizia, il lavaggio della spazzola (con acqua calda ad una temperatura controllata di 40°C, 55°C o 75°C) e l’asciugatura automatica (tramite aria calda a 63°C) e non solo.

Crediti: ECOVACS

Il modello DEEBOT X5 OMNI è in promozione a 649€ ed offre il giusto compromesso tra qualità top e prezzo. Anche in questo caso si tratta di un robot premium ma con una peculiarità: la sua particolare forma e il design super sottile gli consentono di pulire con precisione bordi e angoli e di scivolare sotto letti e divani con facilità (in modo da arrivare nei posti più difficili, quelli dove si annida lo sporco più ostinato). Il robot ha una potenza di aspirazione di 12.800 PA ed una spazzola principale extra-lunga da 200 mm (con tecnologia antigroviglio ZeroTangle). Anche in questo caso troviamo la funzione TruEdge: i mop possono estendersi fuori dal corpo per una pulizia precisa dei bordi. Immancabile la stazione OMNI All-in-One con lavaggio ad acqua calda dei moci (ed asciugatura tramite aria calda), svuotamento automatico del serbatoio e auto-riempimento dell’acqua.

Crediti: ECOVACS

ECOVACS N20 PRO Plus è il robot aspirapolvere economico e completo, in sconto a 299€: nonostante il prezzo minore non manca di caratteristiche peculiari. La stazione di auto-svuotamento è dotata della tecnologia proprietaria PureCyclone, che vanta un particolare design pensato appositamente per evitare la perdita di aspirazione ed offrire una maggiore durata del motore e del filtro, per un’efficacia costante. Per quanto riguarda il robottino, abbiamo una potenza di aspirazione di 8.000 PA, una spazzola antigrovigli, un sistema di lavaggio con vibrazioni ad alta frequenza OZMO Pro 2.0 e la tecnologia di mappatura TrueMapping e rilevamento intelligente degli ostacoli.

Non perdere le occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte di Primavera: qui trovi la pagina dello store su Amazon con tutte le soluzioni in sconto, ovviamente sempre con l’immancabile spedizione Prime!

