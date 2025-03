Roborock Saros 10 e 10R arrivano in Italia: design compatto e funzioni innovative

Roborock lancia sul mercato italiano i top di gamma Roborock Saros 10 e Roborock Saros 10R, con un design più compatto e molte innovazioni tecnologiche che facilitano le operazioni di pulizia.

La caratteristica principale di questi nuovi robot, è certamente il loro design ultra-sottile (7,98 cm di altezza) che li aiuta a raggiungere posti particolarmente difficili, ma soprattutto l’intelligenza artificiale.

Roborock Saros 10 e Saros 10R, prezzi e tutto ciò che devi sapere sui due robot top di gamma

Una delle caratteristiche principali dei Saros 10R, è l’intelligenza artificiale, grazie alla quale il robot è in grado non solo di effettuare una mappatura dell’ambiente in modo preciso, ma anche di rilevare velocemente gli ostacoli presenti sul suo cammino.

E lo fa grazie ad una nuova tecnologia Time-Of-Flight “ToF” che tramite un sistema a doppia luce e telecamere RGB potenziate dall’intelligenza artificiale, può rilevare l’ambiente circostante, compresi gli ostacoli, e generare una mappatura molto precisa.

Dotato di una grande potenza di aspirazione, il robot è in grado di rilevare automaticamente anche la presenza dei tappeti e di alzare i doppi panni di lavaggio rotanti, fino a 2,2 cm sfruttando il nuovo telaio AdaptLift.

Il robot è compatibile anche con la nuova Multifunctional Dock, una stazione di ricarica con la quale è in grado di svuotare automaticamente lo sporco accumulato durante la pulizia, lavare a caldo i panni di lavaggio (che si possono anche rimuovere automaticamente) e ricaricare il robot velocemente, grazie alla ricarica rapida.

Ecco tutte le caratteristiche principali del Roborock Saros 10R:

StarSight Autonomous System 2.0 : sistema di navigazione che unisce la tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF) a doppia luce e telecamere RGB coadiuvate dall’intelligenza artificiale.

: sistema di navigazione che unisce la tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF) a doppia luce e telecamere RGB coadiuvate dall’intelligenza artificiale. Doppi Panni Rotanti Sollevabili : sistema che permette il sollevamento dei panni rotanti fino a 2,2 cm.

: sistema che permette il sollevamento dei panni rotanti fino a 2,2 cm. Multifunctional Dock 4.0: stazione di ricarica con funzioni di lavaggio del panno con acqua calda, asciugatura automatica e svuotamento automatico della polvere.

Roborock Saros 10: 22.000 Pa di potenza d’aspirazione per una pulizia senza compromessi

Il nuovo top di gamma di Roborock si distingue per il suo motore HyperForce da ben 22.000 Pa e dal sistema di navigazione RetractSense che integra un modulo LDS retrattile.

Ciò che caratterizza il modello 10 dal 10R, è che Roborock Saros 10 non è dotato di doppi panni rotanti ma lava il pavimento sfruttando la tecnologia VibraRise 4.0: il panno di lavaggio è dotato di doppie zone di vibrazione sonica, a 4.000 volte al minuto ed è in grado di effettuare una pressione sul pavimento fino a 8N per rimuovere efficacemente tutte le macchie.

Roborock Saros 10 è compatibile con la stazione di ricarica RockDock Ultra 2.0, realizzata con finiture in vetro temperato. Non solo è in grado di ricarica il robot rapidamente ma può anche rimuovere il panno e lavarlo a caldo.

Ecco le caratteristiche principali del Roborock Saros 10:

Aspirazione HyperForce da 22.000 Pa : una potenza di aspirazione elevata per rimuovere efficacemente sporco e detriti.

: una potenza di aspirazione elevata per rimuovere efficacemente sporco e detriti. Navigazione RetractSense : sistema di navigazione LDS con modulo retrattile e sensore ToF, progettato per ottimizzare gli spostamenti in zone anguste.

: sistema di navigazione LDS con modulo retrattile e sensore ToF, progettato per ottimizzare gli spostamenti in zone anguste. Sistema di Lavaggio VibraRise 4.0 : sistema ottimizzato di lavaggio costituito da doppio panno a 4.000 vibrazioni al minuto che esercita una pressione sul pavimento fino a 8N.

: sistema ottimizzato di lavaggio costituito da doppio panno a 4.000 vibrazioni al minuto che esercita una pressione sul pavimento fino a 8N. RockDock Ultra 2.0 : stazione di ricarica multifunzione che permette il lavaggio del panno con acqua calda, asciugatura automatica e svuotamento automatico della polvere.

: stazione di ricarica multifunzione che permette il lavaggio del panno con acqua calda, asciugatura automatica e svuotamento automatico della polvere. Reactive AI 3.0: sistema combinato di telecamere e sensori 3D a luce strutturata che consentono una mappatura dettagliata dell’ambiente circostante.

Prezzi e disponibilità in Italia

Roborock Saros 10 sarà disponibile a partire dal 20 marzo con un prezzo di vendita consigliato di € 1499€, sia online che nei negozi fisici: su Amazon, e-store di Roborock e le principali catene di elettronica di consumo.

Roborock Saros 10R sarà disponibile solo online su Amazon e lo store di Roborock a partire dal 20 marzo con un prezzo di vendita di 1499,99€.

Entrambi i prodotti arriveranno con offerte lancio che saranno comunicate prossimamente.

