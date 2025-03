Roborock presenta la nuova serie F25: una gamma completa per affrontare sporco umico e secco!

Dopo la presentazione in occasione del CES 2025 di Las Vegas, la serie F25 di Roborock arriva in Italia ed è al completo. Un’intera gamma di lavapavimenti Wet & Dry per affrontare ogni tipo di sporco con l’approccio che preferisci: basilare e senza troppe preoccupazioni, oppure smart e senza compromessi (con tante funzionalità intelligenti)!

Tutte le novità della serie Roborock F25, ora disponibile al completo: caratteristiche e prezzi

La serie F25 di Roborock è la nuova gamma di lavapavimenti composta da ben sette modelli, in modo da accontentare differenti tipologie di utenti grazie a diversi livelli di tecnologia e prezzi. Trattandosi di una serie di soluzioni Wet & Dry, tutti i modelli consentono di pulire sporco umido e secco in una sola passata grazie alla potenza di aspirazione di ben 20.000 PA (con una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto). Il design FlatReach 2.0 permette di arrivare anche sotto i mobili bassi fino a 12,5 cm, senza il minimo sforzo. In questo modo è possibile raggiungere tutti i punti più difficili, anche sotto letti e divani.

Il rullo JawScrapers con tecnologia anti-groviglio è l’ideale per raccogliere peli e capelli, grazie al raschietto a pressione costante e lame a denti di squalo. Tutte le lavapavimenti della gamma offrono un’autonomia estesa (con una durata 3 volte superiore rispetto ai modelli precedenti), fino a 60 minuti (40 minuti per il modello RT) in modalità ECO e coprendo fino a 410 m2. Quelle viste finora sono le funzionalità della serie mentre ciascun modello è dotato di alcune caratteristiche distintive.

F25 RT e F25 LT

Il modello base della gamma è Roborock F25 RT: la soluzione di partenza perfetta per chi cerca una lavapavimenti pratica e facile da utilizzare, senza complicazioni e dal prezzo ghiotto. La versione F25 LT guadagna il lavaggio e l’asciugatura automatica con acqua calda a 90°C in soli 5 minuti; questa funzionalità è presente anche per gli altri modelli della serie.

F25

Il giusto compromesso tra funzionalità avanzate e pulizia umido/secco: oltre a quanto visto finora, Roborock F25 è dotato del sensore intelligente DirTect che regola automaticamente l’intensità di pulizia in base al livello di sporco rilevato. Inoltre è presente un nuovo sistema di autolavaggio proattivo, per migliorare il sistema di auto-pulizia e asciugatura.

F25 ALT

Il modello Roborock F25 ALT presenta quasi tutte le caratteristiche di F25 ma aggiunge anche una vaschetta per il detersivo, un pratico erogatore automatico per quest’ultimo e la tecnologia SlideTech 2.0, che migliora la manovrabilità grazie ai doppi motori e al controllo preciso delle ruote. In questo caso mancano il sensore DirTect e l’autolavaggio proattivo.

F25 ACE

Con Roborock F25 ACE passiamo al modello di punta, che racchiude tutte le funzionalità e le caratteristiche viste finora (senza limitazioni o compromessi). A ciò si aggiunge anche la funzione di personalizzazione dell’app con la possibilità di gestire da remoto la base di ricarica e di igienizzazione dei rulli.

Serie F25 Combo

Le novità non finiscono qui: la nuova famiglia di lavapavimenti comprende anche Roborock F25 Combo e F25 ACE Combo, due soluzioni Wet & Dry avanzate. Grazie a un’unità di alimentazione staccabile e tre testine intercambiabili è come avere 5 dispositivi in 1: lavapavimenti, aspirapolvere senza fili, dispositivo anti-acaro, spazzola per fessure e spazzola per imbottiti. La versione F25 ACE Combo rappresenta il modello di punta grazie agli accessori aggiuntivi (si trasforma in un vero e proprio aspirapolvere portatile), all’erogatore di detersivo automatico e alla possibilità di personalizzazione dell’app (anche con controllo vocale). Inoltre è presente un sistema di illuminazione con luce verde per rilevare in modo più efficace la polvere.

Tutti i prezzi della nuova serie Roborock F25

La nuova gamma di lavapavimenti targata Roborock è già disponibile all’acquisto su Amazon e nello store ufficiale del brand, con prezzi a partire da 299€. Ecco tutte le versioni:

F25 RT – 299€ – Amazon

– Amazon F25 LT – 345€ – Amazon

– Amazon F25 – 399€ – Amazon

– Amazon F25 ALT – 499€ – Amazon

– Amazon F25 ACE – 549€ – Amazon

– Amazon F25 Combo – 649€ – Amazon

– Amazon F25 ACE Combo – 749€ – Amazon

