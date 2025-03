Redmi A5 (4G) ufficiale: è lo smartphone più economico di Xiaomi

Il budget phone più economico di Xiaomi è servito: Redmi A5 (4G) ha debuttato ufficialmente, ma per il momento soltanto in alcuni mercati asiatici selezionati. Si tratta di un telefono dalle specifiche tecniche contenute (ma con qualche buona carta da giocare) ed un prezzo allettante, probabilmente in uscita anche alle nostre latitudini.

Redmi A5 (4G): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo budget phone Xiaomi

Crediti: Redmi

In realtà il nuovo smartphone economico di Xiaomi era già apparso in vari store di terze parti, quindi quella dello shop ufficiale è un ufficialità un po’ in ritardo. Redmi A5 è dotato della sola connettività 4G ed arriva con un chipset Unisoc abbastanza basilare; a parte questi compromessi abbiamo uno schermo di grandi dimensioni (6,88″ HD) con refresh rate a 120 Hz, una capiente batteria da 5.200 mAh, una fotocamera principale da 32 MP e Android 15 (in versione Go).

Il nuovo Redmi A5 è stato lanciato in alcuni mercati asiatici al prezzo di circa 66€ al cambio attuale: in alcuni paesi dovrebbe arrivare come POCO C71 mentre secondo altre indiscrezioni sarebbe in uscita anche in Europa (a 149€).

Redmi A5 (4G) – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni e peso – 171,7 x 77,8 x 8,26 mm per 193 grammi

Display LCD da 6,88″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del corro a 240 Hz, profondità colore a 8 bit e luminosità standard di 450 nit

(1.640 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del corro a 240 Hz, profondità colore a 8 bit e luminosità standard di 450 nit Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T7250 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite Batteria da 5.200 mAh con ricarica da 15W

con ricarica da Fotocamera da 32 + 2 MP (f/2.0)

(f/2.0) Selfie camera da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, Speaker mono, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Software Android 15 Go

