Recensione XGIMI MoGo 3 Pro: il proiettore per chi è attento al design

Negli ultimi anni, il mercato dei proiettori ha vissuto una trasformazione significativa, con l’introduzione di modelli sempre più compatti e versatili; i marchi tradizionali come Samsung, BenQ e LG hanno dominato a lungo questo settore, ma aziende emergenti come XGIMI stanno cercando di ritagliarsi uno spazio con prodotti innovativi e performanti.

Il XGIMI MoGo 3 Pro, ad esempio, si colloca tra i migliori proiettori portatili attualmente disponibili sul mercato, poichè in grado di conciliare caratteristiche all’avanguardia, design rivisitato e qualità visiva, tutto in un unico dispositivo. Ma sarà davvero in grado di competere con i giganti del settore?

Recensione XGIMI MoGo 3 Pro

Design e materiali

Il design dell’XGIMI MoGo 3 Pro è elegante e funzionale, con una forma cilindrica rifinita in alluminio anodizzato color argento; il dispositivo è leggero, pesa poco più di un chilogrammo, il che lo rende facile da spostare e trasportare, grazie anche al pratico laccetto integrato sul corpo del proiettore stesso, utile magari per agganciarlo ad uno zaino o ad un moschettone.

Uno degli elementi distintivi del design è proprio il supporto integrato, che non solo fornisce stabilità al proiettore, ma ospita anche il sistema di altoparlanti incorporato. Quando il proiettore è “spento”, somiglia quasi ad una lampada cilindrica di design, impossibile capire che si tratti di un proiettore; per poterlo usare è sufficiente spingere verso l’alto, e ruotare il corpo del proiettore stesso fino a 130 gradi per scovare la lente. Questo semplice movimento rotativo, qualora il proiettore dovesse essere già alimentato, consente anche di accendere allo stesso tempo il dispositivo.



Il MoGo 3 Pro offre anche una modalità d’illuminazione decorativa: quando sollevato dal supporto, può emettere una luce in tre colori selezionabili, utilizzabile come luce notturna o per creare un’atmosfera rilassante mentre si ascolta musica tramite Bluetooth. È persino possibile impostare la luce affinché lampeggi, anche se questo effetto non l’ho trovato perfettamente sincronizzato con la musica.

Molto equilibrato, tendenzialmente, il design del proiettore di XGIMI, che integra anche in basso lo speaker realizzato in collaborazione con HarmanKardon, che non ha bisogno di cosi tante presentazione. Nel bundle che ho ricevuto per questa recensione era presente anche un tripod alto circa un metro che vi permette di utilizzare il proiettore direttamente senza sforzarvi a reperire altri accessori, ma sopratutto vi offre un’autonomia integrata fino a circa 2 ore e mezza senza l’utilizzo di cavi di corrente ; va collegato semplicemente al foro filettato, niente di più semplice.

Per quanto riguarda i controlli, il proiettore è fornito con un telecomando il cui unico difetto è, forse, l’assenza di retroilluminazione; naturalmente è di tipo bluetooth, e una volta associato durante la fase di prima configurazione, non è necessario puntarlo contro il proiettore per inviare i comandi e via dicendo.

Specifiche tecniche e qualità video

L’XGIMI MoGo 3 Pro, come detto, è un proiettore portatile con risoluzione nativa 1080p e tecnologia DLP, capace di offrire un’esperienza visiva nitida e dettagliata, grazie al suo motore luminoso a LED da 450 ISO lumen che garantisce immagini luminose e vivaci, sebbene la visione ottimale sia consigliata in ambienti poco illuminati. Il chip DMD da 0,23 pollici consente un’elevata precisione cromatica, poichè si raggiunge senza difficoltà il 90% dello spazio colore DCI-P3, oltre al supporto HDR10 per una gamma dinamica ampliata.

ll proiettore è studiato anche per persone che non hanno praticità con questa tecnologia, visti gli innumerevoli supporti per la gestione dell’immagine, tra cui auto-keystone, autofocus, allineamento intelligente dello schermo e auto-evitamento degli ostacoli. Ho notato, però, che la messa a fuoco automatica potrebbe non essere sempre precisa, ma in caso siano nrichiedendo occasionalmente un aggiustamento manuale. Il proiettore offre una gamma di modalità colore preimpostate, tra cui Standard, Office, Game e User, con la possibilità di personalizzare bilanciamento del bianco, saturazione e contrasto.

Per quanto riguarda le prestazioni vere e proprie, la modalità Standard fornisce la massima luminosità (330 lumen), sebbene possa presentare una leggera dominante verde se impostata su Performance mode. Le tonalità rosse risultano accurate, ma alcune sfumature arancioni potrebbero non essere ben differenziate. La modalità Office, con i suoi 260 lumen, offre un bilanciamento del bianco più caldo, migliorando la resa dei toni della pelle, mentre la modalità Game, anch’essa capace di raggiungere i 330 lumen, enfatizza i colori più vivaci e risulta ideale per titoli HDR.

In termini di resa video, il proiettore si comporta bene con contenuti 1080p, sia in streaming tramite Google TV (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube) che da sorgenti esterne collegate via micro-HDMI. L’assenza del supporto 4K potrebbe essere un limite per alcuni utenti, ma la definizione Full HD rimane più che adeguata per un dispositivo portatile.

Nonostante la mancanza di uno zoom ottico, la regolazione digitale consente di adattare l’immagine alla superficie di proiezione; il MoGo 3 Pro supporta una proiezione fino a 200″ pollici di diagonale massima, e un minimo di 40″, anche se le performance migliori le ho ottenute non superando i 120″, valore secondo me perfetto.

Per l’audio, il MoGo 3 Pro integra due altoparlanti Harman Kardon da 5W ciascuno, che offrono un suono veramente potente, soprattutto considerate le dimensioni del proiettore. La qualità sonora supera quella di molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo, con quattro modalità audio dedicate: Movie, Music, Game e Sports. Funzione molto comoda, poi, è quella che permette al MoGo 3 Pro di essere utilizzato come speaker Bluetooth, una funzione utile per chi desidera riprodurre musica senza dover accendere necessariamente il proiettore.

Software

Uno dei punti di forza del MoGo 3 Pro è la presenza di Google TV installato a bordo come sistema operativo predefinito; a differenza di altri proiettori che richiedono trucchetti strani o apk da installare manualmente per accedere a servizi di streaming, il MoGo 3 Pro offre Netflix preinstallato, oltre a YouTube, Disney+, Prime Video e molte altre app disponibili tramite Google Play Store.

L’interfaccia è naturalmente intuitiva e ben organizzata, una vera manna dal cielo che rende facile la navigazione tra le app e le impostazioni. Non voglio, però, nascondervi che le prestazioni del software sono un po’ altalenanti: capita, talvolta, che l’input dei comandi abbia una leggera latenza, soprattutto nella regolazione del volume, o anche nella semplice navigazione all’interno dei vari menu. Nulla che non sia trascurabile, ma è importante segnalarlo.

Prezzo e considerazioni

XGIMI MoGo 3 Pro viene venduto in Italia ufficialmente a 499 euro, cifra importante se presa singolarmente e se non effettuate le dovute considerazioni; un design curato nei minimi dettagli, cosi come una portabilità invidiabile, soprattutto con le caratteristiche di cui è dotato. Peccato per il software che non è proprio tra i più veloci in circolazione, ma niente che non sia risolvibile anche con qualche update futuro, capace di snellire un po’ la situazione. Per quanto mi riguarda, in ogni caso, assolutamente promosso.

