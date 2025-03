Recensione Halo Knight H03: bici elettrica da 1000w, ruote fat e freni idraulici Shimano

Con i suoi ben 60 Nm di coppia derivanti da un motore da 1000 watt, delle ruote fat 27.5×3.0 pollici, doppio sistema di ammonizzazione (anteriore e posteriore) e due freni a disco idraulici Shimano, la Halo Knight H03 è una delle bici elettriche più estreme e meglio assemblate che vedrete oggi.

E sì, è una mountain bike elettrica che potrebbe andare benissimo per i percorsi più tradizionali, ma quando si sale in sella e si da la prima pedalata ci si rende subito conto che non è una bici che nasce per l’asfalto, ma per gli sterrati e senza dubbio per le gite in montagna. A patto che abbiate come trasportarla, date le dimensioni.

Recensione Halo Knight H03: buona per la città, perfetta per gli sterrati e le gite fuori porta

Unboxing e montaggio

Una volta aperto il pacco, la H03 si è presentata in gran parte preassemblata. Tuttavia, le dimensioni e il peso della bici hanno richiesto un po’ di sforzo per estrarla dall’imballaggio e per assemblare la ruota anteriore, oltre la quale andranno montati i due parafango, il manubrio, la luce anteriore ed i pedali.

Date le dimensioni ed il peso è quindi molto più semplice assemblarla se aiutati da qualcuno ed in particolare il fissaggio della ruota anteriore ha richiesto un po’ di attenzione per allinearla correttamente e fissarla con un metodo forse un po’ troppo complesso, che però garantisce una enorme stabilità strutturale.

Caratteristiche tecniche Halo Knight H03

Potenza motore: 1000w;

Velocità massima: limitata a 25 km/h (sbloccatile a 50 Km/h);

Carico massimo: 150 Kg;

Batteria: rimovibile da 48v e 19.2 Ah;

Pneumatici: fat da 27.5×3 pollici;

3 modalità di guida;

Cambio Shimano a 7 rapporti;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d’alluminio;

Peso bici 27 kg (con batteria installata);

Freno a disco idraulico Shimano anteriore/posteriore;

Ammortizzatore anteriore/posteriore;

Dimensioni: 192 x 113 x 66 cm.

Design e Costruzione

La Halo Knight H03 è sicuramente una di quelle biciclette che non passano inosservate. E non solo perché è grande, ma soprattutto per il suo telaio in lega di alluminio con un design molto sportivo, per il sistema di ammonizzazione posteriore e per enormi ruote fat grandi 27.5” e spesse 3”.

La bici è grande 192x113x66 cm, ed ha un telaio molto solido che a mio parere è giusto per persone alte da 158 cm a 190 cm. A differenza della stragrande maggioranza delle bici elettriche di provenienza cinese, nella Halo Knight H03 sia le saldature che il cable management sono realizzati molto bene, ed anteriormente integra una doppia forcella ammortizzante che è anche possibile regolare nella durezza.

Non è regolabile invece il sistema di ammonizzazione posteriore, che è sì molto efficace ed in grado di gestire bene gli urti, ma arriva con una resistenza che forse potrebbe essere un po’ troppo rigida per la guida in città ma ottima per gli sterrati.

Poco male però, perché le ruote fat fanno un ottimo lavoro ed anche la sella è piuttosto comoda anche per chi pesa un po’ di più. La scelta delle ruote fat è poi un grande vantaggio per chi vuole fare escursioni fuori strada, e chi vuole stabilità sui terreni più accidentati, ma è importante ricordarsi che è comunque un compromesso, non solo per la portabilità della bici (che è sì più leggera di altri modelli della categoria, ma è comunque molto ingombrante) ma soprattutto perché questo tipo di pneumatici hanno una maggiore resistenza al rotolamento, ed è un particolare da tenere sempre in considerazione e valutare in base al proprio utilizzo della bici.

Halo Knight H03 non integra un portapacchi, anche se è possibile montarlo, ed arriva con due parafanghi che personalmente ho apprezzato davvero poco: sono gli stessi che si trovano sulle biciclette più tradizionali e qualitativamente non sono assolutamente all’altezza della qualità costruttiva generale di questa bicicletta elettrica.

Ottimo invece il computer di bordo, che è stato posizionato al centro ed anche se è di tipo monocromatico, è tra i display che meglio si vedono anche sotto la luce del sole. Tutto viene gestito da un selettore posizionato sulla sinistra, che è semplice da utilizzare ma che effettivamente potrebbe sembrare un po’ troppo “leggero” rispetto agli altri componenti della bici.

Ci sono poi due freni a disco di tipo idraulico che, in quanto a progettazione, sono stati probabilmente la sorpresa più gradita di questa bici elettrica: a differenza di quello che si vede nella stragrande maggioranza delle bici elettriche di questa fascia di prezzo, la Halo Knight H03 arriva con un sistema frenante a marchio Shimano, ed è una cosa molto rara.

Molto bella anche la batteria, che nel sample che abbiamo ricevuto in prova è di colore nero ed è perfettamente integrata nel telaio. Niente bruttissime batterie esterne, quindi, così come non è per niente invasiva centralina di controllo elettronico che è stata posizionata in prossimità dei pedali.

Motore e cambio

Il motore da 1000W fornisce una spinta notevole, ideale per affrontare salite fino a 40°, un vantaggio per chi vive in zone collinari o montuose. La coppia erogata è di 60 nm ed il motore è affiancato da un cambio Shimano a 7 rapporti (che si collega quindi ad una corona singola a 52 denti), che è si preciso e veloce e non ha richiesto alcuna calibrazione dopo il montaggio, ma a mio avviso è particolarmente sottodimensionato per la tipologia di bici: un modello come la Halo Knight H03 meritava 3 corone anteriori, in modo tale da avere 21 rapporti.

Ad ogni modo, la potenza del motore è davvero notevole e l’accoppiata con la batteria da 48v rende tutto il sistema sempre presente ed affidabile anche nelle salite più ripide: come al solito ho testato la bicicletta nella stessa solita salita dove provo tutti i modelli, ed i circa 25° di pendenza non sono stati per niente un problema.

Peccato per l’assenza del sensore di coppia, che avrebbe consento una distribuzione dell’energia più lineare e proporzionata alla pedalata, ma una cosa è certa: la Halo Knight H03 è una di quelle bici con cui potrete andare davvero su ogni tipologia di terreno

La prova su strada

È chiaro quindi che la Halo Knight H03 è una bici che si adatta a diversi contesti, ma in città il peso e le dimensioni potrebbero limitarne l’agilità. Sui terreni sterrati e nelle gite fuori porta invece da il meglio di se ed il sistema a doppia ammonizzazione rende meno d’impatto anche le buche più difficili. Il punto però, è che date le dimensioni, il peso, ed il modo in cui è fissata la ruota anteriore richiederanno molto spazio per il trasporto della bici.

È possibile guidare in tre diverse modalità e, data la potenza, i livelli di assistenza sono 5 ma vi dico una cosa: evitate di utilizzare questa bici senza sfruttare i motori. Il mio consiglio è quello di controllare sempre la carica rimanente della batteria, perché stiamo parlando di una bicicletta davvero molto pesante, e qualora si scaricasse la batteria e foste costretti a pedalare le cose potrebbero diventare un po’ problematiche.

Il motore è in grado di supportare un carico massimo di 150 Kg ed anche se è una bicicletta a cui bisognerà “abituarsi” prima di iniziare a spingere, va detto che una volta saliti in sella è piacevole e divertente e la presenza del motore è sempre una garanzia.

Autonomia della batteria

La batteria della Halo Knight H03 è una 19.2 Ah che lavora a 48v e che, sulla carta, dovrebbe garantire un’autonomia massima di 90 Km. In confezione arriva con un acceleratore, che io non ho montato perché vietato in Italia, ed andando in modalità full electric dovrebbe garantire un’autonomia di circa 50 km.

E senza troppi giri di parole, nei miei test ho notato che andando in modalità a pedalata assistita su un tragitto perlopiù di sali e scendi, la batteria con un’unica carica è in grado di garantire circa 70 Km di autonomia. In quanto a ricarica, siamo alle solite: per ricaricare totalmente la batteria ci potrebbero volere anche 8 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Halo Knight H03 è di 1179 euro su GeekMall ma, utilizzando il nostro coupon esclusivo GizchinaH03 che trovate nel box in basso, potreste acquistarla in sconto a 1139 euro. Quindi, sì, non è tra le bici elettriche più economiche del mercato, ma è sicuramente tra le e-mountain bike meglio costruite e più rifinite di questo periodo.

La Halo Knight H03 è un’e-bike con un carattere deciso, adatta a chi cerca un mezzo robusto e potente, in grado di affrontare diverse tipologie di percorso e no, non è una bici adatta a tutti, è grande ed ingombrante, ma gli ammortizzatori fanno davvero un ottimo lavoro e l’assistenza del motore è sempre presente.



